19:36
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла
Ексклюзив
17:19
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
13 січня, 08:22
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
Ексклюзив
12 січня, 17:49
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Британія вводить санкції проти Ірану на тлі протестів

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Велика Британія запроваджує нові санкції проти Ірану, що стосуються фінансового, енергетичного та інших секторів. Це відбувається на тлі протестів та повідомлень про насильницьку реакцію країни.

Британія вводить санкції проти Ірану на тлі протестів

Велика Британія оголосила про "повні та подальші санкції" проти Ірану на тлі широкомасштабних протестів, які призвели до сотень смертей та арештів. Про це заявила глава МЗС Великої Британії Іветт Купер, повідомляє The Guardian, передає УНН. 

Деталі

Як заявила Купер, санкції спрямовані на фінансовий сектор, енергетику, транспорт, програмне забезпечення та інші важливі галузі. 

Вона також сказала, що Міністерство закордонних справ викликало посла Ірану через повідомлення про насильницьку реакцію країни на протести проти режиму.

Виступаючи перед парламентом вона заявила: "Велика Британія представить законодавство для впровадження повних і подальших санкцій та секторальних заходів. Велика Британія вже визначила ключових гравців у нафтовій, енергетичній, ядерній та фінансовій системах Ірану". 

Подальші заходи будуть спрямовані на фінанси, енергетику, транспорт, програмне забезпечення та інші значні галузі, які просувають іранську ядерну ескалацію, і ми будемо працювати далі з ЄС та іншими партнерами, щоб вивчити, які додаткові заходи зараз можуть знадобитися у відповідь на події

- заявила Купер.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ Канади видало термінову рекомендацію своїм громадянам негайно залишити територію Ірану. Одночасно з цим уряд Іраку ухвалив рішення про повне припинення авіасполучення з сусідньою країною.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Енергетика
Дипломатка
Сутички
The Guardian
Ірак
Європейський Союз
Канада
Велика Британія
Іран