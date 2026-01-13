Британія вводить санкції проти Ірану на тлі протестів

Велика Британія оголосила про "повні та подальші санкції" проти Ірану на тлі широкомасштабних протестів, які призвели до сотень смертей та арештів. Про це заявила глава МЗС Великої Британії Іветт Купер, повідомляє The Guardian, передає УНН.

Як заявила Купер, санкції спрямовані на фінансовий сектор, енергетику, транспорт, програмне забезпечення та інші важливі галузі.

Вона також сказала, що Міністерство закордонних справ викликало посла Ірану через повідомлення про насильницьку реакцію країни на протести проти режиму.

Виступаючи перед парламентом вона заявила: "Велика Британія представить законодавство для впровадження повних і подальших санкцій та секторальних заходів. Велика Британія вже визначила ключових гравців у нафтовій, енергетичній, ядерній та фінансовій системах Ірану".

Подальші заходи будуть спрямовані на фінанси, енергетику, транспорт, програмне забезпечення та інші значні галузі, які просувають іранську ядерну ескалацію, і ми будемо працювати далі з ЄС та іншими партнерами, щоб вивчити, які додаткові заходи зараз можуть знадобитися у відповідь на події