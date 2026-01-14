$43.180.08
14:56
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
Захваченный США российский танкер вошел в воды Великобритании

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Российский нефтяной танкер, захваченный США в Атлантике, прибыл в территориальные воды Великобритании для пополнения запасов. Судно сопровождалось Береговой охраной США и было переименовано в Marinera.

Захваченный США российский танкер вошел в воды Великобритании

Российский нефтяной танкер, захваченный Соединенными Штатами в Атлантическом океане несколько дней назад, прибыл в территориальные воды Великобритании для пополнения запасов, сообщило Министерство транспорта Великобритании. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Bella 1 вошел в воды Великобритании для пополнения необходимых запасов - включая еду и воду для экипажа - вчера перед тем, как продолжить свой дальнейший путь

- говорится в заявлении Департамента транспорта страны.

Танкер сопровождался судном Береговой охраны США через Атлантический океан и в конце концов был захвачен в международных водах. Судно, которое, как показывают отраслевые базы данных, ранее ходило под фальшивым флагом, сменило его на российский, то есть теперь зарегистрировано в РФ. 

США захватили по меньшей мере четыре нефтяных танкера, которые перевозили или пытались перевозить венесуэльскую нефть, заблокировав экспорт Латинской Америки еще до захвата президента Николаса Мадуро.

"Теневой флот" ищет защиты в России после захвата танкеров США - Bloomberg14.01.26, 09:10 • 3718 просмотров

Департамент транспорта Великобритании сообщил, что страна "усиливает" реакцию на так называемые суда теневого флота - корабли, собственность и страхование которых часто неясны, а флаги вызывают сомнение.

Не сообщается, куда именно отправится Bella 1, который во время преследования Атлантическим океаном был переименован в Marinera. Сейчас судно остается в водах Великобритании.

BBC сообщила о его прибытии в Великобританию во вторник, отметив, что танкер находится в Морей-Ферт — относительно защищенных водах на северо-востоке Шотландии.

Напомним

российский МИД назвал захват США танкера Marinera в Атлантике "незаконной силовой акцией". Танкер шел под российским флагом и направлялся в российский порт.

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Шотландия
Венесуэла
Великобритания
Соединённые Штаты