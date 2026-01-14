Захваченный США российский танкер вошел в воды Великобритании
Киев • УНН
Российский нефтяной танкер, захваченный США в Атлантике, прибыл в территориальные воды Великобритании для пополнения запасов. Судно сопровождалось Береговой охраной США и было переименовано в Marinera.
Российский нефтяной танкер, захваченный Соединенными Штатами в Атлантическом океане несколько дней назад, прибыл в территориальные воды Великобритании для пополнения запасов, сообщило Министерство транспорта Великобритании. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Bella 1 вошел в воды Великобритании для пополнения необходимых запасов - включая еду и воду для экипажа - вчера перед тем, как продолжить свой дальнейший путь
Танкер сопровождался судном Береговой охраны США через Атлантический океан и в конце концов был захвачен в международных водах. Судно, которое, как показывают отраслевые базы данных, ранее ходило под фальшивым флагом, сменило его на российский, то есть теперь зарегистрировано в РФ.
США захватили по меньшей мере четыре нефтяных танкера, которые перевозили или пытались перевозить венесуэльскую нефть, заблокировав экспорт Латинской Америки еще до захвата президента Николаса Мадуро.
"Теневой флот" ищет защиты в России после захвата танкеров США - Bloomberg14.01.26, 09:10 • 3718 просмотров
Департамент транспорта Великобритании сообщил, что страна "усиливает" реакцию на так называемые суда теневого флота - корабли, собственность и страхование которых часто неясны, а флаги вызывают сомнение.
Не сообщается, куда именно отправится Bella 1, который во время преследования Атлантическим океаном был переименован в Marinera. Сейчас судно остается в водах Великобритании.
BBC сообщила о его прибытии в Великобританию во вторник, отметив, что танкер находится в Морей-Ферт — относительно защищенных водах на северо-востоке Шотландии.
Напомним
российский МИД назвал захват США танкера Marinera в Атлантике "незаконной силовой акцией". Танкер шел под российским флагом и направлялся в российский порт.