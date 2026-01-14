Захоплений США російський танкер увійшов у води Великої Британії
Київ • УНН
Російський нафтовий танкер, захоплений США в Атлантиці, прибув у територіальні води Великої Британії для поповнення запасів. Судно супроводжувалося Береговою охороною США та було перейменовано на Marinera.
російський нафтовий танкер, захоплений Сполученими Штатами в Атлантичному океані кілька днів тому, прибув у територіальні води Британії для поповнення запасів, повідомило Міністерство транспорту Великої Британії. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Bella 1 увійшов у води Великої Британії для поповнення необхідних запасів - включно з їжею та водою для екіпажу - вчора перед тим, як продовжити свій подальший шлях
Танкер супроводжувався судном Берегової охорони США через Атлантичний океан і врешті був захоплений у міжнародних водах. Судно, яке, як показують галузеві бази даних, раніше ходило під фальшивим прапором, змінило його на російський, тобто тепер зареєстроване в рф.
США захопили щонайменше чотири нафтові танкери, які перевозили або намагалися перевозити венесуельську нафту, заблокувавши експорт Латинської Америки ще до захоплення президента Ніколаса Мадуро.
"Тіньовий флот" шукає захисту у росії після захоплення танкерів США - Bloomberg14.01.26, 09:10 • 3724 перегляди
Департамент транспорту Великої Британії повідомив, що країна "посилює" реакцію на так звані судна тіньового флоту - кораблі, власність і страхування яких часто неясні, а прапори викликають сумнів.
Не повідомляється, куди саме вирушить Bella 1, який під час переслідування Атлантичним океаном був перейменований на Marinera. Наразі судно залишається у водах Великої Британії.
BBC повідомила про його прибуття у Велику Британію у вівторок, зазначивши, що танкер перебуває у Морей-Фірт — відносно захищених водах на північному сході Шотландії.
Нагадаємо
російське мзс назвало захоплення США танкера Marinera в Атлантиці "незаконною силовою акцією". Танкер йшов під російським прапором і прямував до російського порту.