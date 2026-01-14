$43.180.08
14:56 • 3252 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 7406 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 8916 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 10767 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 10651 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 14452 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 9768 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 10879 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 5762 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 10255 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Захоплений США російський танкер увійшов у води Великої Британії

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Російський нафтовий танкер, захоплений США в Атлантиці, прибув у територіальні води Великої Британії для поповнення запасів. Судно супроводжувалося Береговою охороною США та було перейменовано на Marinera.

Захоплений США російський танкер увійшов у води Великої Британії

російський нафтовий танкер, захоплений Сполученими Штатами в Атлантичному океані кілька днів тому, прибув у територіальні води Британії для поповнення запасів, повідомило Міністерство транспорту Великої Британії. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Bella 1 увійшов у води Великої Британії для поповнення необхідних запасів - включно з їжею та водою для екіпажу - вчора перед тим, як продовжити свій подальший шлях

- йдеться у заяві Департаменту транспорту країни.

Танкер супроводжувався судном Берегової охорони США через Атлантичний океан і врешті був захоплений у міжнародних водах. Судно, яке, як показують галузеві бази даних, раніше ходило під фальшивим прапором, змінило його на російський, тобто тепер зареєстроване в рф. 

США захопили щонайменше чотири нафтові танкери, які перевозили або намагалися перевозити венесуельську нафту, заблокувавши експорт Латинської Америки ще до захоплення президента Ніколаса Мадуро.

"Тіньовий флот" шукає захисту у росії після захоплення танкерів США - Bloomberg14.01.26, 09:10 • 3724 перегляди

Департамент транспорту Великої Британії повідомив, що країна "посилює" реакцію на так звані судна тіньового флоту - кораблі, власність і страхування яких часто неясні, а прапори викликають сумнів.

Не повідомляється, куди саме вирушить Bella 1, який під час переслідування Атлантичним океаном був перейменований на Marinera. Наразі судно залишається у водах Великої Британії.

BBC повідомила про його прибуття у Велику Британію у вівторок, зазначивши, що танкер перебуває у Морей-Фірт — відносно захищених водах на північному сході Шотландії.

Нагадаємо

російське мзс назвало захоплення США танкера Marinera в Атлантиці "незаконною силовою акцією". Танкер йшов під російським прапором і прямував до російського порту.

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Шотландія
Венесуела
Велика Британія
Сполучені Штати Америки