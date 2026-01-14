"Тіньовий флот" шукає захисту у росії після захоплення танкерів США - Bloomberg

"Тіньовий флот" танкерів, які перевозять нелегальну нафту по всьому світу, поспішає заручитися можливим захистом російського прапора після того, як США почали захоплювати судна, які беруть участь у торгівлі венесуельською нафтою, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними Starboard Maritime Intelligence, з початку минулого місяця як мінімум 26 суден змінили реєстрацію на російську, причому більша частина цих змін відбулася після того, як США захопили супертанкер Skipper біля берегів Венесуели 10 грудня. Це на 6 більше, ніж у листопаді, і лише 14 за попередні п'ять місяців.

Близько 13% із майже 1500 танкерів, що перевозять російську, іранську та венесуельську нафту, вже зареєстровані на москву, а решта, як правило, працюють під прапорами невеликих країн, таких як Панама, Гвінея та Коморські острови. Використання фальшивих прапорів також є поширеною тактикою "тіньового флоту", що дозволяє суднам уникати дотримання правил, виглядаючи легітимними.

За словами Чарлі Брауна, старшого радника організації United Against Nuclear Iran, яка відстежує діяльність "тіньового флоту", нещодавнє прагнення судновласників до реєстрації під російським прапором - це розрахунок, який ґрунтується на тому, що москва забезпечить політичне прикриття, коли інші країни цього не зроблять.

"Це може запропонувати нове потенційне рішення для незаконних мереж "тіньового флоту", але це також підвищує ставки, - сказав він. - Тому що це наголошує на тому, що ухилення від санкцій - це вже не просто проблема дотримання морських правил, а стратегічне завдання, пов'язане з державним захистом та геополітичними ризиками".

США захопили вже п'ять танкерів, які брали участь у торгівлі венесуельською нафтою, і з огляду на останню погрозу президента США Дональда Трампа ввести мита на країни, які купують іранські товари, нафтові трейдери і судновласники стежать за тим, чи переслідуватиме Білий дім судна, що перевозять нафту з Ісламської Республіки.

Історія та географічне поширення 26 танкерів, які нещодавно змінили прапори, ілюструють зростання ризиків. Наразі вони знаходяться по всьому світу, від Балтійського моря до Суецького каналу і Жовтого моря, хоча можливо, деякі з них підробляють свої місця розташування.

Усі вони під санкціями як мінімум одного західного уряду. Серед нинішніх або колишніх власників або керуючих постійно випливає кілька назв: вісім суден пов'язані з компанією Glory Shipping HK Ltd., зареєстрованою в Гонконгу. Дві зареєстровані в росії фірми - New Fleet Ltd. та North Fleet Ltd. - зазначені кожен як нові власники трьох суден, і їх адреси, мабуть, знаходяться в тій самій будівлі, що й підрозділ російської судноплавної компанії "совкомфлот" у санкт-петербурзі, пише видання.

