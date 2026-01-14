"Тіньовий флот" шукає захисту у росії після захоплення танкерів США - Bloomberg

$43.180.08
13 січня, 19:36 • 22352 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 27030 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 25491 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 28338 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 42190 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 26452 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 29843 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 35450 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 50993 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 38677 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Керівник "россотруднічества" визнав залучення ПВК до відкриття "русскіх домов" в Африці13 січня, 21:39 • 12295 перегляди
Реальна кількість загиблих в Ірані може сягати 20 тисяч осіб - CBS News13 січня, 21:59 • 6574 перегляди
"Іди н***й, друже": Трамп нецензурно висловився та показав середній палець працівнику заводу FordVideo13 січня, 22:32 • 5572 перегляди
На Тернопільщині водії побилися після ДТП, військовий отримав травми обличчя13 січня, 23:03 • 10107 перегляди
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo01:53 • 14070 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 552 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 22350 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 42188 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 37478 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 70577 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Марко Рубіо
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Запорізька область
Велика Британія
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 15401 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 50586 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 44057 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 49072 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 50672 перегляди
"Тіньовий флот" шукає захисту у росії після захоплення танкерів США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Після захоплення США танкерів з венесуельською нафтою, 26 суден "тіньового флоту" змінили реєстрацію на російську. Це дає їм політичне прикриття та підвищує геополітичні ризики.

"Тіньовий флот" шукає захисту у росії після захоплення танкерів США - Bloomberg

"Тіньовий флот" танкерів, які перевозять нелегальну нафту по всьому світу, поспішає заручитися можливим захистом російського прапора після того, як США почали захоплювати судна, які беруть участь у торгівлі венесуельською нафтою, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними Starboard Maritime Intelligence, з початку минулого місяця як мінімум 26 суден змінили реєстрацію на російську, причому більша частина цих змін відбулася після того, як США захопили супертанкер Skipper біля берегів Венесуели 10 грудня. Це на 6 більше, ніж у листопаді, і лише 14 за попередні п'ять місяців.

Близько 13% із майже 1500 танкерів, що перевозять російську, іранську та венесуельську нафту, вже зареєстровані на москву, а решта, як правило, працюють під прапорами невеликих країн, таких як Панама, Гвінея та Коморські острови. Використання фальшивих прапорів також є поширеною тактикою "тіньового флоту", що дозволяє суднам уникати дотримання правил, виглядаючи легітимними.

За словами Чарлі Брауна, старшого радника організації United Against Nuclear Iran, яка відстежує діяльність "тіньового флоту", нещодавнє прагнення судновласників до реєстрації під російським прапором - це розрахунок, який ґрунтується на тому, що москва забезпечить політичне прикриття, коли інші країни цього не зроблять.

"Це може запропонувати нове потенційне рішення для незаконних мереж "тіньового флоту", але це також підвищує ставки, - сказав він. - Тому що це наголошує на тому, що ухилення від санкцій - це вже не просто проблема дотримання морських правил, а стратегічне завдання, пов'язане з державним захистом та геополітичними ризиками".

США захопили вже п'ять танкерів, які брали участь у торгівлі венесуельською нафтою, і з огляду на останню погрозу президента США Дональда Трампа ввести мита на країни, які купують іранські товари, нафтові трейдери і судновласники стежать за тим, чи переслідуватиме Білий дім судна, що перевозять нафту з Ісламської Республіки.

Історія та географічне поширення 26 танкерів, які нещодавно змінили прапори, ілюструють зростання ризиків. Наразі вони знаходяться по всьому світу, від Балтійського моря до Суецького каналу і Жовтого моря, хоча можливо, деякі з них підробляють свої місця розташування.

Усі вони під санкціями як мінімум одного західного уряду. Серед нинішніх або колишніх власників або керуючих постійно випливає кілька назв: вісім суден пов'язані з компанією Glory Shipping HK Ltd., зареєстрованою в Гонконгу. Дві зареєстровані в росії фірми - New Fleet Ltd. та North Fleet Ltd. - зазначені кожен як нові власники трьох суден, і їх адреси, мабуть, знаходяться в тій самій будівлі, що й підрозділ російської судноплавної компанії "совкомфлот" у санкт-петербурзі, пише видання.

Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ12.01.26, 16:07 • 23505 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Панама
Жовте море
Венесуела
Дональд Трамп
Балтійське море
Гвінея
Сполучені Штати Америки
Іран