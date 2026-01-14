"Теневой флот" ищет защиты в России после захвата танкеров США - Bloomberg

"Теневой флот" танкеров, перевозящих нелегальную нефть по всему миру, спешит заручиться возможной защитой российского флага после того, как США начали захватывать суда, участвующие в торговле венесуэльской нефтью, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным Starboard Maritime Intelligence, с начала прошлого месяца как минимум 26 судов сменили регистрацию на российскую, причем большая часть этих изменений произошла после того, как США захватили супертанкер Skipper у берегов Венесуэлы 10 декабря. Это на 6 больше, чем в ноябре, и всего 14 за предыдущие пять месяцев.

Около 13% из почти 1500 танкеров, перевозящих российскую, иранскую и венесуэльскую нефть, уже зарегистрированы на Москву, а остальные, как правило, работают под флагами небольших стран, таких как Панама, Гвинея и Коморские острова. Использование фальшивых флагов также является распространенной тактикой "теневого флота", что позволяет судам избегать соблюдения правил, выглядя легитимными.

По словам Чарли Брауна, старшего советника организации United Against Nuclear Iran, которая отслеживает деятельность "теневого флота", недавнее стремление судовладельцев к регистрации под российским флагом – это расчет, основанный на том, что Москва обеспечит политическое прикрытие, когда другие страны этого не сделают.

"Это может предложить новое потенциальное решение для незаконных сетей "теневого флота", но это также повышает ставки, – сказал он. – Потому что это подчеркивает то, что уклонение от санкций – это уже не просто проблема соблюдения морских правил, а стратегическая задача, связанная с государственной защитой и геополитическими рисками".

США захватили уже пять танкеров, участвовавших в торговле венесуэльской нефтью, и, учитывая последнюю угрозу президента США Дональда Трампа ввести пошлины на страны, покупающие иранские товары, нефтяные трейдеры и судовладельцы следят за тем, будет ли Белый дом преследовать суда, перевозящие нефть из Исламской Республики.

История и географическое распространение 26 танкеров, которые недавно сменили флаги, иллюстрируют рост рисков. Сейчас они находятся по всему миру, от Балтийского моря до Суэцкого канала и Желтого моря, хотя, возможно, некоторые из них подделывают свои местоположения.

Все они под санкциями как минимум одного западного правительства. Среди нынешних или бывших владельцев или управляющих постоянно всплывает несколько названий: восемь судов связаны с компанией Glory Shipping HK Ltd., зарегистрированной в Гонконге. Две зарегистрированные в России фирмы – New Fleet Ltd. и North Fleet Ltd. – указаны каждая как новые владельцы трех судов, и их адреса, по-видимому, находятся в том же здании, что и подразделение российской судоходной компании "Совкомфлот" в Санкт-Петербурге, пишет издание.

Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ