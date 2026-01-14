"Теневой флот" ищет защиты в России после захвата танкеров США - Bloomberg

$43.180.08
50.530.38
ukenru
13 января, 19:36 • 22039 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 26743 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 25275 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 28122 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 41852 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 26361 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 29760 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 35424 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 50975 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 38668 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
89%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Руководитель "Россотрудничества" признал привлечение ЧВК к открытию "русских домов" в Африке13 января, 21:39 • 12131 просмотра
Реальное число погибших в Иране может достигать 20 тысяч человек - CBS News13 января, 21:59 • 6264 просмотра
"Иди н***й, друг": Трамп нецензурно выразился и показал средний палец работнику завода FordVideo13 января, 22:32 • 5416 просмотра
В Тернопольской области водители подрались после ДТП, военный получил травмы лица13 января, 23:03 • 9890 просмотра
российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИPhotoVideo01:53 • 13890 просмотра
публикации
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?07:00 • 346 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 22035 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 41846 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 37301 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 70412 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Марко Рубио
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 15268 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 50477 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 43963 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 48979 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 50579 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

"Теневой флот" ищет защиты в России после захвата танкеров США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 10 просмотра

После захвата США танкеров с венесуэльской нефтью, 26 судов "теневого флота" сменили регистрацию на российскую. Это дает им политическое прикрытие и повышает геополитические риски.

"Теневой флот" ищет защиты в России после захвата танкеров США - Bloomberg

"Теневой флот" танкеров, перевозящих нелегальную нефть по всему миру, спешит заручиться возможной защитой российского флага после того, как США начали захватывать суда, участвующие в торговле венесуэльской нефтью, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным Starboard Maritime Intelligence, с начала прошлого месяца как минимум 26 судов сменили регистрацию на российскую, причем большая часть этих изменений произошла после того, как США захватили супертанкер Skipper у берегов Венесуэлы 10 декабря. Это на 6 больше, чем в ноябре, и всего 14 за предыдущие пять месяцев.

Около 13% из почти 1500 танкеров, перевозящих российскую, иранскую и венесуэльскую нефть, уже зарегистрированы на Москву, а остальные, как правило, работают под флагами небольших стран, таких как Панама, Гвинея и Коморские острова. Использование фальшивых флагов также является распространенной тактикой "теневого флота", что позволяет судам избегать соблюдения правил, выглядя легитимными.

По словам Чарли Брауна, старшего советника организации United Against Nuclear Iran, которая отслеживает деятельность "теневого флота", недавнее стремление судовладельцев к регистрации под российским флагом – это расчет, основанный на том, что Москва обеспечит политическое прикрытие, когда другие страны этого не сделают.

"Это может предложить новое потенциальное решение для незаконных сетей "теневого флота", но это также повышает ставки, – сказал он. – Потому что это подчеркивает то, что уклонение от санкций – это уже не просто проблема соблюдения морских правил, а стратегическая задача, связанная с государственной защитой и геополитическими рисками".

США захватили уже пять танкеров, участвовавших в торговле венесуэльской нефтью, и, учитывая последнюю угрозу президента США Дональда Трампа ввести пошлины на страны, покупающие иранские товары, нефтяные трейдеры и судовладельцы следят за тем, будет ли Белый дом преследовать суда, перевозящие нефть из Исламской Республики.

История и географическое распространение 26 танкеров, которые недавно сменили флаги, иллюстрируют рост рисков. Сейчас они находятся по всему миру, от Балтийского моря до Суэцкого канала и Желтого моря, хотя, возможно, некоторые из них подделывают свои местоположения.

Все они под санкциями как минимум одного западного правительства. Среди нынешних или бывших владельцев или управляющих постоянно всплывает несколько названий: восемь судов связаны с компанией Glory Shipping HK Ltd., зарегистрированной в Гонконге. Две зарегистрированные в России фирмы – New Fleet Ltd. и North Fleet Ltd. – указаны каждая как новые владельцы трех судов, и их адреса, по-видимому, находятся в том же здании, что и подразделение российской судоходной компании "Совкомфлот" в Санкт-Петербурге, пишет издание.

Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ12.01.26, 16:07 • 23503 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Панама
Желтое море
Венесуэла
Дональд Трамп
Балтийское море
Гвинея
Соединённые Штаты
Иран