Десятки суден стали на якір біля портів Ірану через зростання напруженості щодо США
Київ • УНН
Десятки комерційних суден кинули якір за межами портів Ірану через зростання напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами. Це є запобіжним заходом на тлі триваючих протестів в Ірані та можливих авіаударів.
Згідно з даними та джерелами у сфері судноплавства, останніми днями десятки комерційних суден кинули якір на відстані за межами портів Ірану через зростання напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що такі рухи були запобіжними заходами, враховуючи напруженість на тлі триваючих протестів в Ірані, повідомили джерела у сфері судноплавства. Портові обмеження є значними, оскільки вони мають вищий ризик побічної шкоди у разі авіаударів по сусідній інфраструктурі.
США виводять частину персоналу з баз на Близькому Сході, заявив у середу американський чиновник після того, як високопоставлений іранський чиновник заявив, що Тегеран попередив своїх сусідів, що завдасть удару по американських базах, якщо Вашингтон завдасть удару по Ірану.
Країна покладається на морську торгівлю для імпорту, використовуючи суховантажі, судна для генеральних вантажів та контейнеровози, а також нафтові танкери для експорту нафти.
Кількість танкерів, що заходять у виключну економічну зону (ВЕЗ) Ірану, ділянку водних шляхів вздовж узбережжя Мексиканської затоки та Каспійського моря, що простягається до 24 миль та за межі місцевих територіальних меж у 12 морських миль, зросла з 1 судна до 36 танкерів між 6 та 12 січня, показує аналіз, проведений постачальником рішень морської розвідки Pole Star Global.
Згідно з даними MarineTraffic, щонайменше 25 суховантажів перебували у ВЕЗ Ірану біля головного порту Бандар Імам Хомейні.Ще 25 суден, включаючи контейнеровози та вантажні судна, кинули якір далі на південь від порту Бандар-Аббас, свідчать дані MarineTraffic.У червні 2025 року Ізраїль завдав авіаударів по цілях у Бандар-Аббасі, де у квітні внаслідок незрозумілих вибухів загинуло щонайменше 70 людей, і влада не виключала можливості саботажу.
У той час як керівництво Ірану намагається придушити найгірші заворушення, з якими стикалася Ісламська Республіка, Тегеран прагне стримати неодноразові погрози президента США Дональда Трампа втрутитися на захист антиурядових протестувальників.
Рівень перешкод для навігаційних систем GNSS, включаючи GPS, зріс до "суттєвого" рівня в районі Перської затоки та Ормузької протоки протягом останнього тижня, повідомили в понеділок Об’єднані морські сили ВМС США.
"Це дуже ймовірно пов’язано із заходами захисту сил, що вживаються у зв’язку з поточною політичною напруженістю в регіоні. Судна, що проходять через цей район, можуть постраждати", – йдеться в записці.
