росія глузує з США: ООН повинна стежити за нападами на кораблі в Карибському басейні, а не в Червоному морі

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17:38 • 3752 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 7798 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 9286 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 11567 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 13256 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 12672 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 13177 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 12009 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 18658 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:25 • 10374 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 23773 перегляди
Бої у Запорізькій області: влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей з п'яти населених пунктів14 січня, 09:48 • 10062 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 24801 перегляди
Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів14 січня, 11:32 • 3948 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик14 січня, 12:31 • 10209 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 18646 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 24833 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 38225 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 52492 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 65244 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Денис Шмигаль
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Тегеран
Ірак
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 25205 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 59864 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 52393 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 57042 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 58330 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Bild

росія глузує з США: ООН повинна стежити за нападами на кораблі в Карибському басейні, а не в Червоному морі

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Рада Безпеки ООН звернулася до Генсека Гутерріша з проханням надавати щомісячні звіти про напади хуситів у Червоному морі. росія у відповідь запропонувала Раді стежити за Карибським басейном, де США завдають ударів по наркоторговцях.

росія глузує з США: ООН повинна стежити за нападами на кораблі в Карибському басейні, а не в Червоному морі

Рада Безпеки ООН у середу звернулася до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з проханням продовжувати надавати щомісячні звіти про будь-які подальші напади єменських хуситів на судна в Червоному морі, що спонукало росію глузувати зі Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ми вважаємо, що в умовах сучасних реалій Раді Безпеки було б доцільніше стежити за нападами на комерційні перевезення в Карибському басейні, а не в Червоному морі

- заявила заступниця постійного представника росії при ООН Анна Євстигнєєва, звертаючись до 15 членів Ради.

Починаючи з вересня, Сполучені Штати проводять кампанію ударів проти ймовірних наркоторговців біля узбережжя Венесуели. Було здійснено близько 20 ударів, унаслідок яких загинуло понад 80 осіб. США також захопили п’ять танкерів, посиливши зусилля з обмеження експорту венесуельської нафти.

Сполучені Штати, виступаючи в Раді Безпеки після росії, не відповіли на російський випад.

Заступниця постійного представника США при ООН Дженніфер Лочетта заявила, що ухвалена резолюція "підтверджує відповідальність Ради за постійну пильність щодо терористичної загрози з боку хуситів свободі судноплавства в Червоному морі та прилеглих водах".

"Захист свободи судноплавства є ключовим елементом міжнародного миру та безпеки", — наголосила вона.

Десятки суден стали на якір біля портів Ірану через зростання напруженості щодо США14.01.26, 20:40 • 572 перегляди

Протягом останніх двох років Гутерріш щомісяця звітував Раді Безпеки про атаки з боку пов’язаного з Іраном угруповання хуситів. Ухвалена в середу резолюція зобов’язує його продовжити ці звіти ще протягом шести місяців.

Рада Безпеки вжила заходів у січні 2024 року після того, як атаки хуситів порушили морську торгівлю, змусивши деякі судноплавні компанії змінювати маршрути з Червоного моря на довші шляхи, що загрожувало зростанням цін на енергоносії та продукти харчування.

Хусити заявляли про намір атакувати судна, пов’язані з Ізраїлем або ті, що прямували до ізраїльських портів, на знак підтримки палестинського угруповання ХАМАС у війні з Ізраїлем у Газі. Водночас багато з атакованих суден не мали жодного зв’язку з Ізраїлем. Останніми місяцями нападів не зафіксовано.

Хусити відпустили екіпаж грецького судна Eternity C, атакованого в Червоному морі03.12.25, 22:10 • 4948 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Енергетика
Дипломатка
Сутички
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Антоніу Гутерреш
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Венесуела
Сполучені Штати Америки
Іран