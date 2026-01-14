росія глузує з США: ООН повинна стежити за нападами на кораблі в Карибському басейні, а не в Червоному морі
Київ • УНН
Рада Безпеки ООН звернулася до Генсека Гутерріша з проханням надавати щомісячні звіти про напади хуситів у Червоному морі. росія у відповідь запропонувала Раді стежити за Карибським басейном, де США завдають ударів по наркоторговцях.
Рада Безпеки ООН у середу звернулася до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з проханням продовжувати надавати щомісячні звіти про будь-які подальші напади єменських хуситів на судна в Червоному морі, що спонукало росію глузувати зі Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Ми вважаємо, що в умовах сучасних реалій Раді Безпеки було б доцільніше стежити за нападами на комерційні перевезення в Карибському басейні, а не в Червоному морі
Починаючи з вересня, Сполучені Штати проводять кампанію ударів проти ймовірних наркоторговців біля узбережжя Венесуели. Було здійснено близько 20 ударів, унаслідок яких загинуло понад 80 осіб. США також захопили п’ять танкерів, посиливши зусилля з обмеження експорту венесуельської нафти.
Сполучені Штати, виступаючи в Раді Безпеки після росії, не відповіли на російський випад.
Заступниця постійного представника США при ООН Дженніфер Лочетта заявила, що ухвалена резолюція "підтверджує відповідальність Ради за постійну пильність щодо терористичної загрози з боку хуситів свободі судноплавства в Червоному морі та прилеглих водах".
"Захист свободи судноплавства є ключовим елементом міжнародного миру та безпеки", — наголосила вона.
Протягом останніх двох років Гутерріш щомісяця звітував Раді Безпеки про атаки з боку пов’язаного з Іраном угруповання хуситів. Ухвалена в середу резолюція зобов’язує його продовжити ці звіти ще протягом шести місяців.
Рада Безпеки вжила заходів у січні 2024 року після того, як атаки хуситів порушили морську торгівлю, змусивши деякі судноплавні компанії змінювати маршрути з Червоного моря на довші шляхи, що загрожувало зростанням цін на енергоносії та продукти харчування.
Хусити заявляли про намір атакувати судна, пов’язані з Ізраїлем або ті, що прямували до ізраїльських портів, на знак підтримки палестинського угруповання ХАМАС у війні з Ізраїлем у Газі. Водночас багато з атакованих суден не мали жодного зв’язку з Ізраїлем. Останніми місяцями нападів не зафіксовано.
