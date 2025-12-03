Хуситы освободили экипаж греческого судна Eternity C, атакованного в Красном море
Киев • УНН
Экипаж атакованного хуситами в Красном море греческого судна был освобожден. Все 11 членов экипажа, включая филиппинцев, россиянина и индийца, прибудут в Оман.
Экипаж греческого грузового судна Eternity C, затонувшего в Красном море в июле 2025 года после нападения йеменских хуситов, был освобожден. Об этом в среду сообщили Reuters чиновник оператора судна и источник в морской безопасности, пишет УНН.
Детали
Судно под флагом Либерии было атаковано боевиками, связанными с Ираном, с помощью морских беспилотников и реактивных гранат. Хотя экипаж покинул корабль до его затопления, спасатели извлекли моряков живыми из моря. Позже хуситы заявили, что удерживают группу, в которую входили девять филиппинских моряков, один россиянин и один гражданин Индии.
Хуситы из Йемена атаковали дроном город Эйлат в Израиле: более 20 пострадавших24.09.25, 21:02 • 4581 просмотр
Представитель компании Cosmoship Management подтвердил, что все 11 членов экипажа, как ожидается, покинут Йемен и прибудут в Оман уже позднее в среду.
Соединенные Штаты ранее обвинили хуситов в похищении моряков и призвали к их немедленному и безусловному освобождению.
Армия Израиля атаковала объект энергетической инфраструктуры хуситов Йемена17.08.25, 11:30 • 4952 просмотра
Нападения на Eternity C и другое судно, Magic Seas, затонувшее несколькими днями ранее, ознаменовали возрождение кампании хуситов. Боевики, выражающие солидарность с палестинцами в войне в Газе, атаковали более 100 судов в Красном море в период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года.
Хуситы освободили часть иностранных сотрудников ООН, которых удерживали в Йемене - Bloomberg22.10.25, 20:18 • 3440 просмотров