Хуситы освободили экипаж греческого судна Eternity C, атакованного в Красном море

Фото: Reuters

Экипаж греческого грузового судна Eternity C, затонувшего в Красном море в июле 2025 года после нападения йеменских хуситов, был освобожден. Об этом в среду сообщили Reuters чиновник оператора судна и источник в морской безопасности, пишет УНН.

Детали

Судно под флагом Либерии было атаковано боевиками, связанными с Ираном, с помощью морских беспилотников и реактивных гранат. Хотя экипаж покинул корабль до его затопления, спасатели извлекли моряков живыми из моря. Позже хуситы заявили, что удерживают группу, в которую входили девять филиппинских моряков, один россиянин и один гражданин Индии.

Представитель компании Cosmoship Management подтвердил, что все 11 членов экипажа, как ожидается, покинут Йемен и прибудут в Оман уже позднее в среду.

Соединенные Штаты ранее обвинили хуситов в похищении моряков и призвали к их немедленному и безусловному освобождению.

Нападения на Eternity C и другое судно, Magic Seas, затонувшее несколькими днями ранее, ознаменовали возрождение кампании хуситов. Боевики, выражающие солидарность с палестинцами в войне в Газе, атаковали более 100 судов в Красном море в период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года.

