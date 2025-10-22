Хуситы освободили часть иностранных сотрудников ООН, которых удерживали в Йемене - Bloomberg

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Эксклюзив
16:59 • 10615 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 12020 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 13706 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 15506 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 24750 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 23801 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 13872 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 12399 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
22 октября, 12:56 • 10938 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
22 октября, 12:50 • 9856 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
98%
749мм
Популярные новости
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto22 октября, 09:28 • 29853 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto22 октября, 10:17 • 31148 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 28160 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света22 октября, 10:59 • 13726 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 21975 просмотра
публикации
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
Эксклюзив
16:59 • 10615 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 24750 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 23801 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 22011 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 28197 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ульф Кристерссон
Андрей Белоус
Андрей Костин
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo13:53 • 10257 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 33408 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 48194 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 57468 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 47368 просмотра
Актуальное
Saab JAS 39 Gripen
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал

Хуситы освободили часть иностранных сотрудников ООН, которых удерживали в Йемене - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

В столице Йемена хуситские боевики освободили большинство иностранных сотрудников ООН. Из 15 задержанных в минувшие выходные международных работников 12 уже вылетели из страны, а еще трое получили разрешение на свободное передвижение.

Хуситы освободили часть иностранных сотрудников ООН, которых удерживали в Йемене - Bloomberg

Хуситские боевики в столице Йемена, Сане, освободили большинство иностранных сотрудников Организации Объединенных Наций, которых несколько дней удерживали после штурма комплекса ООН. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным организации, из 15 международных сотрудников, задержанных в минувшие выходные, 12 уже вылетели рейсом ООН из страны. Еще трое получили разрешение на свободное передвижение и могут покидать территорию Йемена. Нападение хуситов на офис ООН произошло в субботу – тогда они задержали в общей сложности 20 человек, в том числе пятерых местных сотрудников, которых отпустили ранее.

Израиль нанес мощный удар по объектам хуситов в столице Йемена Сане26.09.25, 10:27 • 3317 просмотров

Несмотря на освобождение части персонала, более 50 сотрудников ООН остаются незаконно удерживаемыми хуситами в различных районах Йемена – некоторых из них боевики держат в плену уже годами. Организация избегает разглашения деталей из соображений безопасности, но Офис Генсека Антониу Гутерриша вновь призвал к их немедленному освобождению.

ООН имеет значительное присутствие в Йемене, где с 2014 года продолжается гражданская война. Хуситы неоднократно атаковали гуманитарных работников, а недавнее обострение ситуации в регионе – на фоне конфликта в Газе – привело к росту напряженности и ударов США и Израиля по территориям, контролируемым группировкой.

Хуситы из Йемена атаковали дроном город Эйлат в Израиле: более 20 пострадавших24.09.25, 21:02 • 4504 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Израиль
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Йемен