Хуситы освободили часть иностранных сотрудников ООН, которых удерживали в Йемене - Bloomberg
Киев • УНН
В столице Йемена хуситские боевики освободили большинство иностранных сотрудников ООН. Из 15 задержанных в минувшие выходные международных работников 12 уже вылетели из страны, а еще трое получили разрешение на свободное передвижение.
Хуситские боевики в столице Йемена, Сане, освободили большинство иностранных сотрудников Организации Объединенных Наций, которых несколько дней удерживали после штурма комплекса ООН. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным организации, из 15 международных сотрудников, задержанных в минувшие выходные, 12 уже вылетели рейсом ООН из страны. Еще трое получили разрешение на свободное передвижение и могут покидать территорию Йемена. Нападение хуситов на офис ООН произошло в субботу – тогда они задержали в общей сложности 20 человек, в том числе пятерых местных сотрудников, которых отпустили ранее.
Несмотря на освобождение части персонала, более 50 сотрудников ООН остаются незаконно удерживаемыми хуситами в различных районах Йемена – некоторых из них боевики держат в плену уже годами. Организация избегает разглашения деталей из соображений безопасности, но Офис Генсека Антониу Гутерриша вновь призвал к их немедленному освобождению.
ООН имеет значительное присутствие в Йемене, где с 2014 года продолжается гражданская война. Хуситы неоднократно атаковали гуманитарных работников, а недавнее обострение ситуации в регионе – на фоне конфликта в Газе – привело к росту напряженности и ударов США и Израиля по территориям, контролируемым группировкой.
