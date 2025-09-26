Израиль нанес мощный удар по объектам хуситов в столице Йемена Сане

$41.490.08
06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
25 сентября, 06:09
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
МИД Польши призывает своих граждан покинуть Беларусь: в чем причина25 сентября, 22:38
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видео26 сентября, 01:05
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США02:40
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС02:59
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - Сибига03:46
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
06:40
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
05:30
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынке25 сентября, 14:30
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных супов25 сентября, 11:57
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада22 сентября, 11:26
Израиль нанес мощный удар по объектам хуситов в столице Йемена Сане

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Израильские военные атаковали штаб-квартиру хуситов и военные лагеря в Йемене. Хуситы сообщили о 8 погибших и 142 раненых в результате ударов по электростанции и жилым районам.

Израиль нанес мощный удар по объектам хуситов в столице Йемена Сане

Израильские военные нанесли удары по целям, связанным с йеменскими хуситами в Сане. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Мы нанесли мощный удар по многочисленным террористическим целям террористической организации хуситов в Сане", – заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Израильские военные заявили, что атакованы были штаб-квартира генерального штаба хуситов, комплексы безопасности и разведки, а также военные лагеря в Йемене.

Хуситы, в свою очередь, сообщили, что 8 человек погибли и 142 получили ранения, а удары были направлены на электростанцию Дахбан и несколько жилых районов.

Напомним

24 сентября израильский город Эйлат подвергся дроновому удару из Йемена, осуществленному боевиками группировки "Ансар Аллах". В результате атаки более 20 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.

Ольга Розгон

Новости Мира
Электроэнергия
Израиль
Reuters
Йемен