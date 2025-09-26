Израиль нанес мощный удар по объектам хуситов в столице Йемена Сане
Киев • УНН
Израильские военные атаковали штаб-квартиру хуситов и военные лагеря в Йемене. Хуситы сообщили о 8 погибших и 142 раненых в результате ударов по электростанции и жилым районам.
Израильские военные нанесли удары по целям, связанным с йеменскими хуситами в Сане. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
"Мы нанесли мощный удар по многочисленным террористическим целям террористической организации хуситов в Сане", – заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Израильские военные заявили, что атакованы были штаб-квартира генерального штаба хуситов, комплексы безопасности и разведки, а также военные лагеря в Йемене.
Хуситы, в свою очередь, сообщили, что 8 человек погибли и 142 получили ранения, а удары были направлены на электростанцию Дахбан и несколько жилых районов.
Напомним
24 сентября израильский город Эйлат подвергся дроновому удару из Йемена, осуществленному боевиками группировки "Ансар Аллах". В результате атаки более 20 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.