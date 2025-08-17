$41.450.00
Эксклюзив
07:17 • 5252 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 93507 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 62052 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 64295 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 58295 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 50603 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 246000 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213354 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167905 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 155073 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Теги
Авторы
Армия Израиля атаковала объект энергетической инфраструктуры хуситов Йемена

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Армия Израиля атаковала объект энергетической инфраструктуры хуситов в столице Йемена Сане. Это ответ на нападения хуситов ракетами и беспилотниками на Израиль с октября 2023 года.

Армия Израиля атаковала объект энергетической инфраструктуры хуситов Йемена

Израиль утверждает, что энергетическая инфраструктура в Сане, столице Йемена, используется повстанцами-хуситами. ЦАХАЛ подтвердил атаку на соответствующий объект в Йемене, на расстоянии 2000 километров от Израиля, передает УНН.

Подробности

Израильская армия атаковала цели хуситов в Йемене. Речь идет об "объекте энергетической инфраструктуры" в Йемене, который использовали повстанцы-хуситы. Бомбардировка осуществлена в рамках новой операции против поддерживаемой Ираном группы, которая с начала войны на территории Сектора Газа, осуществляла атаки на территорию Израиля.

В заявлении армии Израиля говорится о том, что атаки были осуществлены в ответ на неоднократные нападения хуситов на Израиль и его граждан с использованием ракет класса "земля-земля" и беспилотников. Также указывается, что Израиль будет продолжать решительно реагировать на нападения хуситов.

Справка

С начала войны в Газе в октябре 2023 года члены ополчения хуситов в Йемене регулярно атаковали Израиль ракетами и беспилотниками в знак солидарности с исламистским ХАМАС.

Напомним

Гуманитарные страдания в Газе достигли невероятных масштабов. Более 24 стран призывают Израиль срочно разрешить поставки гуманитарной помощи в Газу.

Йеменские хуситы угрожают атаковать все связанные с Израилем корабли28.07.25, 04:10 • 10047 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Израиль
Сана
Армия обороны Израиля
Европейский Союз
Город Газа
Сектор Газа
Иран
Йемен
Беспилотный летательный аппарат