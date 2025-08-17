Армия Израиля атаковала объект энергетической инфраструктуры хуситов Йемена

Израиль утверждает, что энергетическая инфраструктура в Сане, столице Йемена, используется повстанцами-хуситами. ЦАХАЛ подтвердил атаку на соответствующий объект в Йемене, на расстоянии 2000 километров от Израиля, передает УНН.

Подробности

Израильская армия атаковала цели хуситов в Йемене. Речь идет об "объекте энергетической инфраструктуры" в Йемене, который использовали повстанцы-хуситы. Бомбардировка осуществлена в рамках новой операции против поддерживаемой Ираном группы, которая с начала войны на территории Сектора Газа, осуществляла атаки на территорию Израиля.

В заявлении армии Израиля говорится о том, что атаки были осуществлены в ответ на неоднократные нападения хуситов на Израиль и его граждан с использованием ракет класса "земля-земля" и беспилотников. Также указывается, что Израиль будет продолжать решительно реагировать на нападения хуситов.

Справка

С начала войны в Газе в октябре 2023 года члены ополчения хуситов в Йемене регулярно атаковали Израиль ракетами и беспилотниками в знак солидарности с исламистским ХАМАС.

Напомним

Гуманитарные страдания в Газе достигли невероятных масштабов. Более 24 стран призывают Израиль срочно разрешить поставки гуманитарной помощи в Газу.

