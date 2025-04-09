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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28793 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль наносит авиаудары по Йемену: что происходит в регионе

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США нанесли авиаудары по йеменским хуситам

Американские военные нанесли авиаудар по командному центру хуситов в городе Сана. Объект использовался для координации атак на корабли США и торговые суда в Красном море.

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Хуситы штурмовали офис ООН в Йемене, 63 сотрудника гуморганизаций под их контролем

Шиитские повстанцы-хуситы атаковали офис ООН в столице Йемена Сане, взяв под контроль 63 сотрудников гуманитарных организаций. Инциденты произошли 6-7 августа, но сначала замалчивались.

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Судовладельцы в Нидерландах просят у Минобороны разрешения на охрану в Красном море

Нидерландские судовладельцы обращаются в Министерство обороны с просьбой предоставить разрешение на вооруженную охрану кораблей, проходящих через Красное море, в связи с увеличением количества нападений со стороны хуситов.

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Глава Минобороны Британии рассказал об ударах по йеменским хуситам

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс защитил недавние совместные американо-британские удары по объектам хуситов в Йемене как пропорциональный ответ на атаки хуситов.

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США нанесли новый удар по Йемену

Американские военные нанесли воздушный удар по Йемену 27 января, нацелившись на противокорабельную ракету Хути, которая была готова к запуску и представляла угрозу для коммерческих судов и кораблей ВМС США в регионе Красного моря.

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