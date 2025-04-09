Есмаїл Багаї засудив авіаудари США, Британії та Ізраїлю по Ємену, назвавши це грубим порушенням міжнародного права. Він підкреслив відповідальність за припинення агресії.
ООН временно прекратила передвижение персонала в районах Йемена, контролируемых хуситами, после задержания 7 сотрудников в Сане. Организация требует немедленного освобождения задержанных и осуждает действия хуситов.
Израильская авиация нанесла удары по аэропорту Саны, когда там приземлялся Airbus-320 с сотнями пассажиров. В результате атаки пострадали члены делегации ООН, включая представителя по гуманитарным вопросам.
Тедрос Гебрейесус и сотрудники ООН оказались под израильским обстрелом в аэропорту Саны. В результате атаки погибли два человека, ранен член экипажа и повреждена инфраструктура аэропорта.
Военная авиация Израиля атаковала военные объекты хуситов в Йемене, включая аэропорт в Сане и порты на западном побережье. Удары были направлены на инфраструктуру, которая использовалась для контрабанды иранского оружия.
Израильские ВВС атаковали аэропорт Саны и порт Ходейда в Йемене в ответ на ракетный обстрел. Удары были направлены на инфраструктурные объекты, включая электростанции, после атаки хуситов на центральный Израиль.
Американские военные нанесли авиаудар по командному центру хуситов в городе Сана. Объект использовался для координации атак на корабли США и торговые суда в Красном море.
Шиитские повстанцы-хуситы атаковали офис ООН в столице Йемена Сане, взяв под контроль 63 сотрудников гуманитарных организаций. Инциденты произошли 6-7 августа, но сначала замалчивались.
Нидерландские судовладельцы обращаются в Министерство обороны с просьбой предоставить разрешение на вооруженную охрану кораблей, проходящих через Красное море, в связи с увеличением количества нападений со стороны хуситов.
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс защитил недавние совместные американо-британские удары по объектам хуситов в Йемене как пропорциональный ответ на атаки хуситов.
Американские военные нанесли воздушный удар по Йемену 27 января, нацелившись на противокорабельную ракету Хути, которая была готова к запуску и представляла угрозу для коммерческих судов и кораблей ВМС США в регионе Красного моря.