США нанесли авиаудары по йеменским хуситам

Американские военные сообщили, что совершили авиаудар по командному и контрольному центру, который использовали хуситы в Йемене. Об этом сообщает в Центральное командование Вооруженных сил США на в соцсети Х, пишет УНН.

В Йемене силы Центрального командования США осуществили точечный авиаудар по ключевому командному и контрольному объекту, принадлежащему хуситам, поддерживаемым Ираном, на территории, контролируемой хуситами, в городе Сана, Йемен, - говорится в заявлении.

По информации американских военных, объект использовался как центр для координации операций хуситов, в частности для атак на военные корабли ВМС США и торговые суда в южной части Красного моря и Аденском заливе.

Напомним

В ноябре этого года американские военные атаковали склады оружия и логистические центры проиранских формирований в Сирии и Йемене. Командование США заявило о готовности и в дальнейшем защищать свой персонал и партнеров в регионе.