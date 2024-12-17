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США нанесли авиаудары по йеменским хуситам

США нанесли авиаудары по йеменским хуситам

Киев  •  УНН

 • 1482 просмотра

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Американские военные нанесли авиаудар по командному центру хуситов в городе Сана. Объект использовался для координации атак на корабли США и торговые суда в Красном море.

Американские военные сообщили, что совершили авиаудар по командному и контрольному центру, который использовали хуситы в Йемене. Об этом сообщает в Центральное командование Вооруженных сил США на в соцсети Х, пишет УНН.

В Йемене силы Центрального командования США осуществили точечный авиаудар по ключевому командному и контрольному объекту, принадлежащему хуситам, поддерживаемым Ираном, на территории, контролируемой хуситами, в городе Сана, Йемен,

- говорится в заявлении.

По информации американских военных, объект использовался как центр для координации операций хуситов, в частности для атак на военные корабли ВМС США и торговые суда в южной части Красного моря и Аденском заливе.

Напомним

В ноябре этого года американские военные атаковали склады оружия и логистические центры проиранских формирований в Сирии и Йемене. Командование США заявило о готовности и в дальнейшем защищать свой персонал и партнеров в регионе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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