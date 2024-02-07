Судовладельцы в Нидерландах просят у Минобороны разрешения на охрану в Красном море
Киев • УНН
Нидерландские судовладельцы обращаются в Министерство обороны с просьбой предоставить разрешение на вооруженную охрану кораблей, проходящих через Красное море, в связи с увеличением количества нападений со стороны хуситов.
Нидерландская королевская ассоциация судовладельцев (KNVR) хочет получить разрешение на вооруженную охрану судов во время прохода через Красное море. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.
Детали
Соответствующее предложение содержится в письме, направленном судовладельцами в минобороны Нидерландов. Из-за нападений хуситов нидерландские суда больше не проходят через Красное море - важный морской путь для международной торговли. Они обходят Африку через мыс Доброй Надежды, что занимает больше времени и стоит больше денег. Судовладельцы просят разрешить иметь на борту судов вооруженные группы охраны.
Мы очень хотим сохранить конкурентоспособность, но не любой ценой. Безопасность наших кораблей, а особенно наших экипажей, всегда является нашим главным приоритетом,
Дополнение
В свою очередь министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды участвуют в операциях для защиты судоходства в Красном море, но говорить о восстановлении безопасного прохода пока рано.
Речь идет о крылатых ракетах, о беспилотниках с вооружением. Для противодействия им нужны совсем другие меры, чем для борьбы с небольшими лодками с вооруженными пиратами. Сейчас в регионе существуют очень серьезные угрозы, поэтому ходить там гражданским судам опрометчиво,
По ее словам, Нидерланды делают определенные шаги в этом направлении, работая с другими странами над уменьшением боевого потенциала хуситов.
Напомним
Силы США и Великобритании нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене, поразив районы Ходейды и Саны на фоне увеличения количества нападений хуситов на международное судоходство.
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