Кайса Оллонгрен

Игнат уверен, что до конца года Украина получит первые самолеты F-16

Спикер Военно-воздушных сил Украины заявил, что страна получит первые истребители F-16 от союзников до конца 2024 года, на фоне того, что украинские пилоты сейчас проходят подготовку на этих самолетах, в частности, в Дании.