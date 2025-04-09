Кайса Оллонгрен

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27036 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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F16, которые прибудут в Украину летом, могут встать на защиту Харькова - The Gurdian

Истребители F-16, которые Украина получит этим летом, будут защищать Харьков от российских авиабомб, запущенных из воздушного пространства россии.

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F-16, военное сотрудничество и поддержка украинских оборонных предприятий: Умеров встретился с главой Минобороны Нидерландов

Украина и Нидерланды обсудили военное сотрудничество, привлечение поддержки для украинских оборонных предприятий и программу создания реактивного истребителя F-16 во время визита министра обороны Нидерландов.

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"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

Министр обороны Нидерландов Кеса Оллонгрен заявила, что Нидерланды не исключают использования оружия за пределами Украины, надеясь, что другие страны изменят свою позицию, поскольку Украина борется за самооборону и территориальную целостность.

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Нидерланды предлагают в сотрудничестве собрать систему ПВО Patriot и передать ее Украине

Нидерланды предлагают другим странам-партнерам присоединиться, чтобы собрать и передать Украине по меньшей мере один комплекс ПВО Patriot в ближайшей перспективе.

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Нидерланды поставят Украине партию боевых машин пехоты YPR-765

Нидерланды поставят Украине очередную партию боевых машин пехоты YPR-765 с дистанционно управляемыми боевыми станциями по просьбе президента Зеленского.

Война • 20 мая, 19:37 • 61524 просмотра

Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли

Первые истребители F-16, которые прибудут в Украину в этом году, не будут играть ключевую роль из-за их недостаточного количества, считает президент Владимир Зеленский.

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Украина получит первые самолеты F-16 этим летом - министр обороны Нидерландов

Этим летом Украина получит первые истребители F-16 из Дании, но Киев должен подготовить инфраструктуру и обеспечить возможности для технического обслуживания истребителей.

Война • 8 мая, 12:33 • 24056 просмотра

Рамштайн-21: глава Минобороны Нидерландов анонсировала встречу на конец недели

Следующая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в конце этой недели, сообщила руководительница Минобороны Нидерландов.

Война • 22 апреля, 14:25 • 24609 просмотра

Нидерланды выделят более 200 миллионов на боеприпасы для украинской ПВО и артиллерии

Нидерланды выделяют более 200 миллионов евро на новые инициативы, направленные на быструю поставку дополнительных систем противовоздушной обороны, дальнего и ближнего радиуса действия, а также артиллерийских боеприпасов в Украину для поддержки ее обороны от россии.

Война • 19 апреля, 16:24 • 26680 просмотра

В Румынию перебросили еще три истребителя F-16, на которых впоследствии будут обучать украинских пилотов

Еще три истребителя многоцелевые F-16 были развернуты в Румынии, где вскоре планируют начать обучение украинских пилотов.

Война • 17 апреля, 15:46 • 19761 просмотра

Ситуация на поле боя и евроатлантические стремления Украины: Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов

Президент Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Оллонгреном, поблагодарил Нидерланды за военную помощь на сумму 2 млрд евро в 2024 году и истребители F-16, а также обсудил усиление противовоздушной обороны Украины, артиллерии, бронетехники и беспилотников.

Война • 20 марта, 16:28 • 25472 просмотра

Нидерланды начали передавать Украине дроны

Нидерланды начали передачу беспилотников Украине в рамках международной коалиции беспилотников для поддержки оборонных нужд Украины.

Война • 20 февраля, 03:38 • 35342 просмотра

Нидерланды присоединились к коалиции дронов для Украины

Нидерланды присоединятся к военной коалиции с Великобританией и другими союзниками, чтобы предоставить Украине передовые технологии беспилотников для усиления ее наступательных возможностей против россии.

Война • 14 февраля, 12:09 • 26397 просмотра

Судовладельцы в Нидерландах просят у Минобороны разрешения на охрану в Красном море

Нидерландские судовладельцы обращаются в Министерство обороны с просьбой предоставить разрешение на вооруженную охрану кораблей, проходящих через Красное море, в связи с увеличением количества нападений со стороны хуситов.

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Умеров поблагодарил Нидерланды за еще шесть самолетов F-16

Нидерланды согласились передать Украине еще 6 истребителей F-16, доведя их общее количество до 24, а министр обороны Украины поблагодарил голландского коллегу за непоколебимую поддержку в борьбе с российскими оккупантами.

Война • 5 февраля, 15:29 • 28560 просмотра

Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировали

Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16 вместо ранее запланированных 18. Министр обороны страны объявил о подготовке 6 дополнительных самолетов.

Война • 5 февраля, 14:08 • 26366 просмотра

Игнат уверен, что до конца года Украина получит первые самолеты F-16

Спикер Военно-воздушных сил Украины заявил, что страна получит первые истребители F-16 от союзников до конца 2024 года, на фоне того, что украинские пилоты сейчас проходят подготовку на этих самолетах, в частности, в Дании.

Война • 1 февраля, 07:59 • 27100 просмотра

Снаряды, вооружение и кибербезопасность: Нидерланды выделили 122 миллиона евро на помощь Украине

Правительство Нидерландов объявило о выделении 122 миллионов евро новой военной помощи Украине, в том числе 87 миллионов евро на артиллерийские снаряды, 25 миллионов на закупку оружия и 10 миллионов на усиление киберзащиты Украины.

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