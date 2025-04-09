Кайса Оллонгрен

Нидерланды разрешили экспорт 24 истребителей F-16 и 7 двигателей в Украину, первые самолеты будут поставлены в ближайшее время.
Истребители F-16, которые Украина получит этим летом, будут защищать Харьков от российских авиабомб, запущенных из воздушного пространства россии.
Украина и Нидерланды обсудили военное сотрудничество, привлечение поддержки для украинских оборонных предприятий и программу создания реактивного истребителя F-16 во время визита министра обороны Нидерландов.
Министр обороны Нидерландов Кеса Оллонгрен заявила, что Нидерланды не исключают использования оружия за пределами Украины, надеясь, что другие страны изменят свою позицию, поскольку Украина борется за самооборону и территориальную целостность.
Нидерланды предлагают другим странам-партнерам присоединиться, чтобы собрать и передать Украине по меньшей мере один комплекс ПВО Patriot в ближайшей перспективе.
Нидерланды поставят Украине очередную партию боевых машин пехоты YPR-765 с дистанционно управляемыми боевыми станциями по просьбе президента Зеленского.
Первые истребители F-16, которые прибудут в Украину в этом году, не будут играть ключевую роль из-за их недостаточного количества, считает президент Владимир Зеленский.
Этим летом Украина получит первые истребители F-16 из Дании, но Киев должен подготовить инфраструктуру и обеспечить возможности для технического обслуживания истребителей.
Следующая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в конце этой недели, сообщила руководительница Минобороны Нидерландов.
Нидерланды выделяют более 200 миллионов евро на новые инициативы, направленные на быструю поставку дополнительных систем противовоздушной обороны, дальнего и ближнего радиуса действия, а также артиллерийских боеприпасов в Украину для поддержки ее обороны от россии.
Еще три истребителя многоцелевые F-16 были развернуты в Румынии, где вскоре планируют начать обучение украинских пилотов.
Президент Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Оллонгреном, поблагодарил Нидерланды за военную помощь на сумму 2 млрд евро в 2024 году и истребители F-16, а также обсудил усиление противовоздушной обороны Украины, артиллерии, бронетехники и беспилотников.
Нидерланды начали передачу беспилотников Украине в рамках международной коалиции беспилотников для поддержки оборонных нужд Украины.
Нидерланды присоединятся к военной коалиции с Великобританией и другими союзниками, чтобы предоставить Украине передовые технологии беспилотников для усиления ее наступательных возможностей против россии.
Нидерландские судовладельцы обращаются в Министерство обороны с просьбой предоставить разрешение на вооруженную охрану кораблей, проходящих через Красное море, в связи с увеличением количества нападений со стороны хуситов.
Нидерланды согласились передать Украине еще 6 истребителей F-16, доведя их общее количество до 24, а министр обороны Украины поблагодарил голландского коллегу за непоколебимую поддержку в борьбе с российскими оккупантами.
Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16 вместо ранее запланированных 18. Министр обороны страны объявил о подготовке 6 дополнительных самолетов.
Спикер Военно-воздушных сил Украины заявил, что страна получит первые истребители F-16 от союзников до конца 2024 года, на фоне того, что украинские пилоты сейчас проходят подготовку на этих самолетах, в частности, в Дании.
Правительство Нидерландов объявило о выделении 122 миллионов евро новой военной помощи Украине, в том числе 87 миллионов евро на артиллерийские снаряды, 25 миллионов на закупку оружия и 10 миллионов на усиление киберзащиты Украины.