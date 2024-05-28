Нидерланды предлагают в сотрудничестве собрать систему ПВО Patriot и передать ее Украине

Нидерланды хотят присоединиться к другим странам в сборке системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы передать ее Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов, передает УНН.

Детали

Нидерланды могут присоединиться к другим странам в сборке системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы передать ее в Украину. В самих Нидерландах уже готовы "основные компоненты" этой системы.

Министр обороны Кайса Оллонгрен, которая уходит в отставку, призывает другие страны принять участие, пишет ее министерство.

"С нашим предложением и если другие потенциальные страны-партнеры смогут поставлять части и боеприпасы, мы можем предоставить Украине по крайней мере одну полную систему в краткосрочной перспективе", - заявила чиновница.

Справка

Система Patriot - одна из самых надежных систем противоракетной обороны, состоит из комплекса радаров, командно-контрольных пунктов и ряда ракет-перехватчиков. Система может поражать цели с неба за десятки километров. В 1982-м ЗРК Patriot был принят на вооружение армии США. На сегодня Patriot играет важную роль в защите Украины от российских воздушных ударов.

Напомним,

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправить в Украину еще одну батарею ПВО "Патриот" вместе с радарами, чтобы усилить ее противовоздушную оборону от усиленных российских атак.

Украине нужны хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot - Зеленский