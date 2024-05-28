Нидерланды предлагают в сотрудничестве собрать систему ПВО Patriot и передать ее Украине

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Нидерланды предлагают другим странам-партнерам присоединиться, чтобы собрать и передать Украине по меньшей мере один комплекс ПВО Patriot в ближайшей перспективе.
С начала года более 800 украинцев погибло в ДТП: что становилось самой частой причиной аварий
За первые четыре месяца 2024 года в Украине произошло 6 475 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 813 человек погибли и 8 155 получили ранения, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Нетаньяху назвал трагической ошибкой гибель гражданских во время израильского удара по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные допустили «трагическую ошибку», в результате которой из-за израильского удара по городу Рафах на юге Газы произошел пожар в лагере беженцев и погибли по меньшей мере 45 человек.
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
Бывшего министра аграрной политики Николая Сольского детективы НАБУ и прокуроры САП обвиняют в захвате земель, но не уточняют, каких именно земель.
"Сливала" позиции ВСУ под Славянском и призывала убивать украинских пленных: задержана информаторка рф
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Премьер Финляндии об отправке военных в Украину: не считаю такой сценарий возможным
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо исключает отправку финских войск в Украину, подчеркивая, что Финляндия будет продолжать поддерживать Украину через поставки оружия и военную подготовку по просьбе Украины.
Цена биткоина упала более чем на 3%
Цена биткоина упала более чем на 3%, на фоне того, как трейдеры отслеживали переводы более 107 000 биткоинов на сумму $7,2 млрд с кошельков, связанных с несуществующей биржей Mt. Gox.
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Российские беспилотники атаковали гражданское здание с магазином и фитнес-центром в Очакове Николаевской области, вызвав пожар.
Глава Евросовета обсудил с Зеленским Саммит мира: подчеркнул важность глобального участия
Президент Евросовета Шарль Мишель обсудил с Президентом Украины Зеленским последние события в Украине и подготовку к мирной конференции в Швейцарии, подчеркнув важность глобального участия в саммите.