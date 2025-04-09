Министерство обороны (Нидерланды)

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26011 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 35691 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 44391 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 52010 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 64581 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55352 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54903 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117538 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81319 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224606 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
56%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31636 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83695 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17789 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14653 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15216 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83920 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117538 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224606 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401932 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394477 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10366 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13874 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14834 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17959 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74669 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Министерство обороны (Нидерланды)

Новости по теме

Нидерланды выделяют Украине 2 миллиарда евро: 500 миллионов на дроны

Нидерланды ускоряют поддержку Украины на 2 миллиарда евро, из которых 500 миллионов пойдут на закупку беспилотников. Это поможет Украине эффективнее противостоять российским атакам.

Новости Мира • 31 марта, 23:10 • 12311 просмотра

Нидерланды передают Украине мобильную криминалистическую лабораторию

Украина получит от Нидерландов современную мобильную лабораторию из 13 контейнеров для расследования военных преступлений. Оборудование позволяет проводить анализ ДНК, отпечатков пальцев и извлечение данных из мобильных устройств в полевых условиях.

Война • 7 февраля, 01:07 • 33124 просмотра

Нидерланды передадут Украине беспилотники стоимостью 42,6 млн евро

Минобороны Нидерландов объявило о закупке современных беспилотников DeltaQuad для Украины. Дроны стоимостью 42,6 млн евро предназначены для разведки и наблюдения в режиме реального времени.

Война • 19 октября, 02:54 • 30766 просмотра

Нидерланды призвали Европу наращивать производство боеприпасов для поддержки Украины

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил на саммите НАТО, что Запад должен значительно увеличить производство оружия и боеприпасов, чтобы продолжать поддерживать Украину в ее войне против России.

Война • 12 июля, 10:56 • 22213 просмотра

Нидерланды выделили 20 миллионов евро на закупку FPV-дронов для ВСУ

Нидерланды внесут 20 миллионов евро в совместный фонд коалиции по разработке беспилотников для закупки около миллиона ударных беспилотников для Вооруженных сил Украины.

Война • 11 июля, 11:49 • 24241 просмотра

Нидерланды предоставят Украине комплекс ПВО Patriot и 2 млн евро на расследование преступлений военных рф

Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot, выделят 2 миллиона евро на судебно-медицинские исследования и идентификацию тел, передадут Украине судебно-медицинскую лабораторию и помогут вернуть похищенных Россией детей.

Война • 7 июля, 16:16 • 39058 просмотра

F16, которые прибудут в Украину летом, могут встать на защиту Харькова - The Gurdian

Истребители F-16, которые Украина получит этим летом, будут защищать Харьков от российских авиабомб, запущенных из воздушного пространства россии.

Война • 20 июня, 09:01 • 23030 просмотра

F-16, военное сотрудничество и поддержка украинских оборонных предприятий: Умеров встретился с главой Минобороны Нидерландов

Украина и Нидерланды обсудили военное сотрудничество, привлечение поддержки для украинских оборонных предприятий и программу создания реактивного истребителя F-16 во время визита министра обороны Нидерландов.

Война • 10 июня, 17:18 • 22039 просмотра

Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство БМП CV90 для Украины

Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство боевых машин пехоты CV90 для Украины, при этом финансирование осуществляется шведским фондом, а сами машины в основном производятся в Нидерландах.

Война • 8 июня, 00:25 • 39253 просмотра

Украине разрешили ударять нидерландскими F-16 по целям в рф

По словам министра обороны Нидерландов, Украине будет разрешено использовать голландские истребители F-16 для нанесения ударов по целям в россии.

Война • 3 июня, 09:13 • 22162 просмотра

"Никогда этого не исключала": министр обороны Нидерландов надеется на изменение позиции других стран по использованию оружия за пределами Украины

Министр обороны Нидерландов Кеса Оллонгрен заявила, что Нидерланды не исключают использования оружия за пределами Украины, надеясь, что другие страны изменят свою позицию, поскольку Украина борется за самооборону и территориальную целостность.

Война • 28 мая, 11:04 • 22068 просмотра

Нидерланды предлагают в сотрудничестве собрать систему ПВО Patriot и передать ее Украине

Нидерланды предлагают другим странам-партнерам присоединиться, чтобы собрать и передать Украине по меньшей мере один комплекс ПВО Patriot в ближайшей перспективе.

политика • 28 мая, 08:25 • 20774 просмотра

Украина получит первые самолеты F-16 этим летом - министр обороны Нидерландов

Этим летом Украина получит первые истребители F-16 из Дании, но Киев должен подготовить инфраструктуру и обеспечить возможности для технического обслуживания истребителей.

Война • 8 мая, 12:33 • 24056 просмотра

Рамштайн-21: глава Минобороны Нидерландов анонсировала встречу на конец недели

Следующая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в конце этой недели, сообщила руководительница Минобороны Нидерландов.

Война • 22 апреля, 14:25 • 24609 просмотра

Нидерланды выделят более 200 миллионов на боеприпасы для украинской ПВО и артиллерии

Нидерланды выделяют более 200 миллионов евро на новые инициативы, направленные на быструю поставку дополнительных систем противовоздушной обороны, дальнего и ближнего радиуса действия, а также артиллерийских боеприпасов в Украину для поддержки ее обороны от россии.

Война • 19 апреля, 16:24 • 26680 просмотра

В Румынию перебросили еще три истребителя F-16, на которых впоследствии будут обучать украинских пилотов

Еще три истребителя многоцелевые F-16 были развернуты в Румынии, где вскоре планируют начать обучение украинских пилотов.

Война • 17 апреля, 15:46 • 19761 просмотра

Нидерланды выделили более 4 миллиардов евро на помощь Украине до 2026 года

Нидерланды выделили дополнительные 4,4 млрд евро на военную и гуманитарную поддержку Украины. Также правительство Нидерландов выделит средства для укрепления собственной обороны.

Война • 15 апреля, 11:19 • 24125 просмотра

Нидерланды закупят для Украины боеприпасы для F-16 на более чем 150 млн евро

Нидерланды выделят Украине 350 миллионов евро военной помощи, в том числе 150 миллионов евро на закупку боеприпасов класса "воздух-земля" для истребителей F-16 и более 200 миллионов евро на беспилотные летательные аппараты, которые будут переданы Украине.

Война • 20 марта, 21:38 • 34451 просмотра

Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине

Украина получит новую военную помощь от Нидерландов. Она будет включать, в частности, скоростные и маневренные суда, а именно: резиновые, патрульные и боевые катера.

Война • 1 марта, 16:18 • 26341 просмотра

Нидерланды заказали у Чехии 9 САУ DITA для помощи Украине

Нидерланды заказывают 9 зенитно-ракетных комплексов DITA у Чехии в рамках пакета помощи Украине.

Война • 28 февраля, 11:46 • 20080 просмотра

Судовладельцы в Нидерландах просят у Минобороны разрешения на охрану в Красном море

Нидерландские судовладельцы обращаются в Министерство обороны с просьбой предоставить разрешение на вооруженную охрану кораблей, проходящих через Красное море, в связи с увеличением количества нападений со стороны хуситов.

Новости Мира • 7 февраля, 01:00 • 27091 просмотра

Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировали

Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16 вместо ранее запланированных 18. Министр обороны страны объявил о подготовке 6 дополнительных самолетов.

Война • 5 февраля, 14:08 • 26366 просмотра

Снаряды, вооружение и кибербезопасность: Нидерланды выделили 122 миллиона евро на помощь Украине

Правительство Нидерландов объявило о выделении 122 миллионов евро новой военной помощи Украине, в том числе 87 миллионов евро на артиллерийские снаряды, 25 миллионов на закупку оружия и 10 миллионов на усиление киберзащиты Украины.

Война • 30 января, 09:40 • 29452 просмотра