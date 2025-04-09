Министерство обороны (Нидерланды)

Нидерланды ускоряют поддержку Украины на 2 миллиарда евро, из которых 500 миллионов пойдут на закупку беспилотников. Это поможет Украине эффективнее противостоять российским атакам.
Украина получит от Нидерландов современную мобильную лабораторию из 13 контейнеров для расследования военных преступлений. Оборудование позволяет проводить анализ ДНК, отпечатков пальцев и извлечение данных из мобильных устройств в полевых условиях.
Минобороны Нидерландов объявило о закупке современных беспилотников DeltaQuad для Украины. Дроны стоимостью 42,6 млн евро предназначены для разведки и наблюдения в режиме реального времени.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил на саммите НАТО, что Запад должен значительно увеличить производство оружия и боеприпасов, чтобы продолжать поддерживать Украину в ее войне против России.
Нидерланды внесут 20 миллионов евро в совместный фонд коалиции по разработке беспилотников для закупки около миллиона ударных беспилотников для Вооруженных сил Украины.
Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot, выделят 2 миллиона евро на судебно-медицинские исследования и идентификацию тел, передадут Украине судебно-медицинскую лабораторию и помогут вернуть похищенных Россией детей.
Истребители F-16, которые Украина получит этим летом, будут защищать Харьков от российских авиабомб, запущенных из воздушного пространства россии.
Украина и Нидерланды обсудили военное сотрудничество, привлечение поддержки для украинских оборонных предприятий и программу создания реактивного истребителя F-16 во время визита министра обороны Нидерландов.
Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство боевых машин пехоты CV90 для Украины, при этом финансирование осуществляется шведским фондом, а сами машины в основном производятся в Нидерландах.
По словам министра обороны Нидерландов, Украине будет разрешено использовать голландские истребители F-16 для нанесения ударов по целям в россии.
Министр обороны Нидерландов Кеса Оллонгрен заявила, что Нидерланды не исключают использования оружия за пределами Украины, надеясь, что другие страны изменят свою позицию, поскольку Украина борется за самооборону и территориальную целостность.
Нидерланды предлагают другим странам-партнерам присоединиться, чтобы собрать и передать Украине по меньшей мере один комплекс ПВО Patriot в ближайшей перспективе.
Этим летом Украина получит первые истребители F-16 из Дании, но Киев должен подготовить инфраструктуру и обеспечить возможности для технического обслуживания истребителей.
Следующая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в конце этой недели, сообщила руководительница Минобороны Нидерландов.
Нидерланды выделяют более 200 миллионов евро на новые инициативы, направленные на быструю поставку дополнительных систем противовоздушной обороны, дальнего и ближнего радиуса действия, а также артиллерийских боеприпасов в Украину для поддержки ее обороны от россии.
Еще три истребителя многоцелевые F-16 были развернуты в Румынии, где вскоре планируют начать обучение украинских пилотов.
Нидерланды выделили дополнительные 4,4 млрд евро на военную и гуманитарную поддержку Украины. Также правительство Нидерландов выделит средства для укрепления собственной обороны.
Нидерланды выделят Украине 350 миллионов евро военной помощи, в том числе 150 миллионов евро на закупку боеприпасов класса "воздух-земля" для истребителей F-16 и более 200 миллионов евро на беспилотные летательные аппараты, которые будут переданы Украине.
Украина получит новую военную помощь от Нидерландов. Она будет включать, в частности, скоростные и маневренные суда, а именно: резиновые, патрульные и боевые катера.
Нидерланды заказывают 9 зенитно-ракетных комплексов DITA у Чехии в рамках пакета помощи Украине.
Нидерландские судовладельцы обращаются в Министерство обороны с просьбой предоставить разрешение на вооруженную охрану кораблей, проходящих через Красное море, в связи с увеличением количества нападений со стороны хуситов.
Нидерланды предоставят Украине 24 истребителя F-16 вместо ранее запланированных 18. Министр обороны страны объявил о подготовке 6 дополнительных самолетов.
Правительство Нидерландов объявило о выделении 122 миллионов евро новой военной помощи Украине, в том числе 87 миллионов евро на артиллерийские снаряды, 25 миллионов на закупку оружия и 10 миллионов на усиление киберзащиты Украины.