Министерство обороны (Нидерланды)

Нидерланды закупят для Украины боеприпасы для F-16 на более чем 150 млн евро

Нидерланды выделят Украине 350 миллионов евро военной помощи, в том числе 150 миллионов евро на закупку боеприпасов класса "воздух-земля" для истребителей F-16 и более 200 миллионов евро на беспилотные летательные аппараты, которые будут переданы Украине.