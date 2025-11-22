Военные Нидерландов открыли огонь по дронам над авиабазой: что известно
Киев • УНН
Военные Нидерландов открыли огонь по неизвестным беспилотникам над авиабазой Волкел. Дроны наблюдались в течение двух часов, после чего улетели, отследить их не удалось.
Военные Нидерландов открыли огонь по дронам над авиабазой. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что после этого неизвестные беспилотники улетели. Как рассказали в Минобороны страны, отследить их не удалось.
Служащие военного объекта Волкел наблюдали БпЛА в течение двух часов. Причины появления дронов в окрестностях авиабазы неизвестны
Также указывается, что из соображений безопасности министерство обороны Нидерландов отказалось раскрыть другие подробности инцидента, в частности, объяснить, как именно дроны были обнаружены и какие именно действия были предприняты. Жандармерия и полиция страны проводят расследование.
Контекст
В последние месяцы неизвестные БпЛА были замечены над аэропортами, военными базами и объектами критической инфраструктуры нескольких стран Европы. Инциденты приводили к временным закрытиям аэропортов в Германии, Дании, Испании, Норвегии, Польше и Литве.
Напомним
Бельгия приобрела у латвийской компании Origin Robotics автономные дроны Blaze для обнаружения и нейтрализации вражеских аппаратов.
