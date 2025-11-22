$42.150.00
17:42
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
16:36
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
16:29
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
14:45
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
публикации
Эксклюзивы
Военные Нидерландов открыли огонь по дронам над авиабазой: что известно

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Военные Нидерландов открыли огонь по неизвестным беспилотникам над авиабазой Волкел. Дроны наблюдались в течение двух часов, после чего улетели, отследить их не удалось.

Военные Нидерландов открыли огонь по дронам над авиабазой: что известно

Военные Нидерландов открыли огонь по дронам над авиабазой. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после этого неизвестные беспилотники улетели. Как рассказали в Минобороны страны, отследить их не удалось.

Служащие военного объекта Волкел наблюдали БпЛА в течение двух часов. Причины появления дронов в окрестностях авиабазы неизвестны

- говорится в сообщении.

Также указывается, что из соображений безопасности министерство обороны Нидерландов отказалось раскрыть другие подробности инцидента, в частности, объяснить, как именно дроны были обнаружены и какие именно действия были предприняты. Жандармерия и полиция страны проводят расследование.

Контекст

В последние месяцы неизвестные БпЛА были замечены над аэропортами, военными базами и объектами критической инфраструктуры нескольких стран Европы. Инциденты приводили к временным закрытиям аэропортов в Германии, Дании, Испании, Норвегии, Польше и Литве.

Напомним

Бельгия приобрела у латвийской компании Origin Robotics автономные дроны Blaze для обнаружения и нейтрализации вражеских аппаратов.

Вадим Хлюдзинский

