Бельгія купує дрони-перехоплювачі після серії інцидентів з безпілотниками
Київ • УНН
Бельгія придбала у латвійської компанії Origin Robotics автономні дрони Blaze для виявлення та нейтралізації ворожих апаратів. Це частина пакету заходів на 50 млн євро, спрямованих на протидію безпілотникам після низки інцидентів.
Влада Бельгії придбала у латвійської компанії дрони-перехоплювачі після низки інцидентів із безпілотниками. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, передає УНН з посиланням на агенцію Reuters.
Деталі
Тео Франкен повідомив, що в Ризі він підписав угоду з латвійською Origin Robotics щодо закупівлі автономних дронів Blaze, здатних виявляти та нейтралізовувати ворожі апарати.
Через кілька тижнів ці дрони-перехоплювачі посилять наші можливості
Угода про закупівлю дронів входить до пакета заходів протидії безпілотникам на 50 млн євро (57,99 млн доларів). При цьому міністерство не уточнило, яку саме частину цієї суми становить контракт із Origin Robotics.
Франкен також зазначив, що у перспективі планують спрямувати 500 млн євро на ширший комплекс захисту від дронів, який включатиме сучасні радарні системи та розширені можливості радіоелектронного придушення.
Інциденти з дронами в Бельгії
У ніч на 1 листопада гад військовою авіабазою Кляйн-Брогель у Бельгії, де розміщені ядерні боєприпаси США, зафіксували кілька дронів.
4 листопада повітряний простір Бельгії частково закрили з міркувань безпеки після повідомлення про проліт кількох груп БпЛА в небі над країною, зокрема в районі аеропортів Брюсселя та Льєжа.
6 листопада через невідомі дрони у столиці Бельгії було паралізовано роботу аеропорту, що призвело до затримки рейсу прем'єр-міністра Саксонії-Ангальт Райнера Хазелоффа.
Нагадаємо
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що спостереження дронів над Бельгією можуть бути пов'язані з обговореннями щодо використання заморожених російських активів. У Бельгії зберігається 183 млрд євро російських активів, що становить більшу частину всіх російських державних активів у ЄС.
