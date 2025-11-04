Повітряний простір Бельгії частково закрили через невідомі БпЛА,

У вівторок, 4 листопада частково закрили повітряний простір Бельгії з міркувань безпеки після повідомлення про проліт кілька груп БпЛА в небі над країною, зокрема в р-ні аеропортів Брюсселя та Льєжа. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters, RTBF.

Деталі

За словами речника Skeyes, відповідального за контроль повітряного руху в Бельгії, Курта Вервіллігена, незадовго до 20:00 надійшло повідомлення про дрон над територією аеропорту Брюсселя.

З міркувань безпеки весь повітряний рух було тимчасово закрито - повідомив він.

Спочатку було оголошено про перенаправлення рейсів до Льєжа, але тамтешній аеропорт також отримав повідомлення про дрони поблизу.

Тому повітряний трафік скерували до Маастрихта.

Нагадаємо

У ніч на неділю, 2 листопада, над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у Бельгії, де розміщені ядерні боєприпаси США, зафіксували кілька дронів. Поліція прибула на місце, але дрони зникли, хоча їх вдалося зафіксувати на відео.

