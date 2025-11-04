ukenru
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Повітряний простір Бельгії частково закрили через невідомі БпЛА,

Київ • УНН

4 листопада повітряний простір Бельгії частково закрили з міркувань безпеки після повідомлення про проліт кількох груп БпЛА в небі над країною, зокрема в районі аеропортів Брюсселя та Льєжа. Рейси перенаправили до Маастрихта.

Повітряний простір Бельгії частково закрили через невідомі БпЛА,

У вівторок, 4 листопада частково закрили повітряний простір Бельгії з міркувань безпеки після повідомлення про проліт кілька груп БпЛА в небі над країною, зокрема в р-ні аеропортів Брюсселя та Льєжа. Про це інформує УНН з посиланням на ReutersRTBF.

Деталі

За словами речника Skeyes, відповідального за контроль повітряного руху в Бельгії, Курта Вервіллігена, незадовго до 20:00 надійшло повідомлення про дрон над територією аеропорту Брюсселя.

З міркувань безпеки весь повітряний рух було тимчасово закрито

- повідомив він.

Спочатку було оголошено про перенаправлення рейсів до Льєжа, але тамтешній аеропорт також отримав повідомлення про дрони поблизу.

Тому повітряний трафік скерували до Маастрихта.

Нагадаємо

У ніч на неділю, 2 листопада, над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у Бельгії, де розміщені ядерні боєприпаси США, зафіксували кілька дронів. Поліція прибула на місце, але дрони зникли, хоча їх вдалося зафіксувати на відео.  

Віта Зеленецька

Новини СвітуПодії
Ядерна зброя
Техніка
Reuters
Брюссель
Бельгія
Сполучені Штати Америки