Повітряний простір Бельгії частково закрили через невідомі БпЛА,
Київ • УНН
У вівторок, 4 листопада частково закрили повітряний простір Бельгії з міркувань безпеки після повідомлення про проліт кілька груп БпЛА в небі над країною, зокрема в р-ні аеропортів Брюсселя та Льєжа. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters, RTBF.
Деталі
За словами речника Skeyes, відповідального за контроль повітряного руху в Бельгії, Курта Вервіллігена, незадовго до 20:00 надійшло повідомлення про дрон над територією аеропорту Брюсселя.
З міркувань безпеки весь повітряний рух було тимчасово закрито
Спочатку було оголошено про перенаправлення рейсів до Льєжа, але тамтешній аеропорт також отримав повідомлення про дрони поблизу.
Тому повітряний трафік скерували до Маастрихта.
Нагадаємо
У ніч на неділю, 2 листопада, над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у Бельгії, де розміщені ядерні боєприпаси США, зафіксували кілька дронів. Поліція прибула на місце, але дрони зникли, хоча їх вдалося зафіксувати на відео.
