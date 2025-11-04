Воздушное пространство Бельгии частично закрыли из-за неизвестных БПЛА,

Во вторник, 4 ноября, воздушное пространство Бельгии было частично закрыто из соображений безопасности после сообщения о пролете нескольких групп БПЛА в небе над страной, в том числе в районе аэропортов Брюсселя и Льежа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters, RTBF.

Подробности

По словам представителя Skeyes, ответственного за контроль воздушного движения в Бельгии, Курта Вервиллигена, незадолго до 20:00 поступило сообщение о дроне над территорией аэропорта Брюсселя.

Из соображений безопасности все воздушное движение было временно закрыто - сообщил он.

Сначала было объявлено о перенаправлении рейсов в Льеж, но там также поступило сообщение о дронах вблизи аэропорта.

Поэтому воздушный трафик был направлен в Маастрихт.

Напомним

В ночь на воскресенье, 2 ноября, над военной авиабазой Кляйн-Брогель в Бельгии, где размещены ядерные боеприпасы США, зафиксировали несколько дронов. Полиция прибыла на место, но дроны исчезли, хотя их удалось зафиксировать на видео.

