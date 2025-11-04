ukenru
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Воздушное пространство Бельгии частично закрыли из-за неизвестных БПЛА

Киев • УНН

4 ноября воздушное пространство Бельгии частично закрыли из соображений безопасности после сообщения о пролете нескольких групп БПЛА в небе над страной, в частности в районе аэропортов Брюсселя и Льежа. Рейсы перенаправили в Маастрихт.

Воздушное пространство Бельгии частично закрыли из-за неизвестных БПЛА

Во вторник, 4 ноября, воздушное пространство Бельгии было частично закрыто из соображений безопасности после сообщения о пролете нескольких групп БПЛА в небе над страной, в том числе в районе аэропортов Брюсселя и Льежа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters, RTBF.

Подробности

По словам представителя Skeyes, ответственного за контроль воздушного движения в Бельгии, Курта Вервиллигена, незадолго до 20:00 поступило сообщение о дроне над территорией аэропорта Брюсселя.

Из соображений безопасности все воздушное движение было временно закрыто

- сообщил он.

Сначала было объявлено о перенаправлении рейсов в Льеж, но там также поступило сообщение о дронах вблизи аэропорта.

Поэтому воздушный трафик был направлен в Маастрихт.

Напомним

В ночь на воскресенье, 2 ноября, над военной авиабазой Кляйн-Брогель в Бельгии, где размещены ядерные боеприпасы США, зафиксировали несколько дронов. Полиция прибыла на место, но дроны исчезли, хотя их удалось зафиксировать на видео.

Неизвестные дроны в Бельгии: военным приказали сбивать БПЛА, но с определенными ограничениями

Вита Зеленецкая

Новости МираПроисшествия
Ядерное оружие
Техника
Reuters
Брюссель
Бельгия
Соединённые Штаты