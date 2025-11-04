Неизвестные дроны в Бельгии: военным приказали сбивать БПЛА, но с определенными ограничениями

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина приказал сбивать неизвестные дроны в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Nieuwsblad.

Детали

Данное решение было принято после того, как над несколькими военными базами страны были замечены неизвестные беспилотники.

Бельгийским военным разрешили сбивать дроны только безопасно, без сопутствующего ущерба. В настоящее время ресурсы для борьбы с неизвестными БПЛА — оборудование для обнаружения, глушения и антидроновые средства — ограничены.

В то же время данная задача не является простой по следующим причинам:

дроны часто летают ночью;

они небольшие, а также очень маневренные;

высокие требования безопасности усложняют поражение БПЛА.

Напомним

В ночь на воскресенье, 2 ноября, над военной авиабазой Кляйн-Брогель в Бельгии, где размещены ядерные боеприпасы США, зафиксировали несколько дронов. Полиция прибыла на место, но дроны исчезли, хотя их удалось зафиксировать на видео.