Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк
Неизвестные дроны в Бельгии: военным приказали сбивать БПЛА, но с определенными ограничениями

Киев • УНН

Начальник Генштаба ВС Бельгии Фредерик Вансина приказал сбивать неизвестные дроны в воздушном пространстве страны. Решение принято после обнаружения БПЛА над несколькими военными базами, включая авиабазу Кляйн-Брогель, где размещены ядерные боеприпасы США.

Неизвестные дроны в Бельгии: военным приказали сбивать БПЛА, но с определенными ограничениями

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина приказал сбивать неизвестные дроны в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Nieuwsblad.

Детали

Данное решение было принято после того, как над несколькими военными базами страны были замечены неизвестные беспилотники.

Бельгийским военным разрешили сбивать дроны только безопасно, без сопутствующего ущерба. В настоящее время ресурсы для борьбы с неизвестными БПЛА — оборудование для обнаружения, глушения и антидроновые средства — ограничены.

В то же время данная задача не является простой по следующим причинам:

  • дроны часто летают ночью;
    • они небольшие, а также очень маневренные;
      • высокие требования безопасности усложняют поражение БПЛА.

        Напомним

        В ночь на воскресенье, 2 ноября, над военной авиабазой Кляйн-Брогель в Бельгии, где размещены ядерные боеприпасы США, зафиксировали несколько дронов. Полиция прибыла на место, но дроны исчезли, хотя их удалось зафиксировать на видео.

        Евгений Устименко

