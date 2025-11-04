ukenru
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістику
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк
Невідомі дрони в Бельгії: військовим наказали збивати БПЛА, але з певними обмеженнями

Київ • УНН

Начальник Генштабу ЗС Бельгії Фредерік Вансіна наказав збивати невідомі дрони в повітряному просторі країни. Рішення ухвалено після виявлення БПЛА над кількома військовими базами, включно з авіабазою Кляйн-Брогель, де розміщені ядерні боєприпаси США.

Невідомі дрони в Бельгії: військовим наказали збивати БПЛА, але з певними обмеженнями

Начальник Генерального штабу Збройних сил Бельгії Фредерік Вансіна наказав збивати невідомі дрони у повітряному просторі країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Nieuwsblad.

Деталі

Дане рішення було ухвалене після того, як над кількома військовими базами країни були помічені невідомі безпілотники.

Бельгійським військовим дозволили збивати дрони лише безпечно без супутніх збитків. Наразі ресурси для боротьби з невідомими БПЛА - обладнання для виявлення, глушіння та антидронові засоби - є обмеженими.

Водночас дане завдання не є простим через наступні причини:

  • дрони часто літають вночі;
    • вони невеликі, а також дуже маневрені;
      • високі вимоги безпеки ускладнюють ураження БПЛА.

        Нагадаємо

        У ніч на неділю, 2 листопада, над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у Бельгії, де розміщені ядерні боєприпаси США, зафіксували кілька дронів. Поліція прибула на місце, але дрони зникли, хоча їх вдалося зафіксувати на відео.

        Євген Устименко

        Новини Світу
        Ядерна зброя
        Бельгія