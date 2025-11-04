Невідомі дрони в Бельгії: військовим наказали збивати БПЛА, але з певними обмеженнями

Начальник Генерального штабу Збройних сил Бельгії Фредерік Вансіна наказав збивати невідомі дрони у повітряному просторі країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Nieuwsblad.

Деталі

Дане рішення було ухвалене після того, як над кількома військовими базами країни були помічені невідомі безпілотники.

Бельгійським військовим дозволили збивати дрони лише безпечно без супутніх збитків. Наразі ресурси для боротьби з невідомими БПЛА - обладнання для виявлення, глушіння та антидронові засоби - є обмеженими.

Водночас дане завдання не є простим через наступні причини:

дрони часто літають вночі;

вони невеликі, а також дуже маневрені;

високі вимоги безпеки ускладнюють ураження БПЛА.

Нагадаємо

У ніч на неділю, 2 листопада, над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у Бельгії, де розміщені ядерні боєприпаси США, зафіксували кілька дронів. Поліція прибула на місце, але дрони зникли, хоча їх вдалося зафіксувати на відео.