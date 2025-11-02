У Бельгії над авіабазою, де зберігаються ядерні боєприпаси США, зафіксовано невідомі дрони
Київ • УНН
Над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у Бельгії, де розміщені ядерні боєприпаси США, зафіксували кілька дронів. Поліція прибула на місце, але дрони зникли, хоча їх вдалося зафіксувати на відео.
Над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург, де розташовані американські ядерні боєприпаси, зафіксували кілька дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве видання HLN.
Деталі
За словами міністра оборони Бельгії Тео Франкена, безпілотники помітили за допомогою системи виявлення дронів. Після сигналу на місце виїхала поліція, але на той момент дрони вже зникли.
Польоти дронів над військовими об'єктами суворо заборонені. Міністерство оборони повинно зробити все можливе, щоб збивати ці дрони. ... Апарати вдалося зафіксувати на відео
ЗМІ додає, що авіабаза Кляйн-Брогель з 2027 року має стати основною базою для винищувачів F-35.
Контекст
Це вже не перший випадок виявлення дронів над бельгійськими військовими об’єктами. Минулого місяця їх помітили над тренувальним полігоном Ельзенборн та казармами у Марш-ан-Фаменн. У ніч на суботу також надходили повідомлення про дрони в районі військової частини у Леопольдсбурзі, неподалік Кляйн-Брогеля.
