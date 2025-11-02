У Бельгії над авіабазою, де зберігаються ядерні боєприпаси США, зафіксовано невідомі дрони

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 листопада, 14:21 • 19140 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 35316 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 44665 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 66571 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 61659 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 39844 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 53282 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 43551 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37383 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36756 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 21734 перегляди
Зеленський анонсував нову зимову підтримку: пряма допомога, безкоштовні поїздки та чекапи1 листопада, 13:47 • 13677 перегляди
ЮНЕСКО включило дві українські дати до Календаря пам'ятних дат 2026–2027 роківPhoto1 листопада, 13:59 • 5134 перегляди
Це не страшно: “Мадяр” анонсував блекаути в росії1 листопада, 15:47 • 14241 перегляди
На Покровському напрямку командування рф наказало розстрілювати жінок-військових, які відмовляються йти у бій - партизани1 листопада, 16:11 • 9710 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 66571 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 61659 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 74689 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 66514 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 58316 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Музикант
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Покровськ
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 21810 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 44665 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 74689 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 46554 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 54992 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Економіст (журнал)

У Бельгії над авіабазою, де зберігаються ядерні боєприпаси США, зафіксовано невідомі дрони

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у Бельгії, де розміщені ядерні боєприпаси США, зафіксували кілька дронів. Поліція прибула на місце, але дрони зникли, хоча їх вдалося зафіксувати на відео.

У Бельгії над авіабазою, де зберігаються ядерні боєприпаси США, зафіксовано невідомі дрони

Над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург, де розташовані американські ядерні боєприпаси, зафіксували кілька дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве видання HLN.

Деталі

За словами міністра оборони Бельгії Тео Франкена, безпілотники помітили за допомогою системи виявлення дронів. Після сигналу на місце виїхала поліція, але на той момент дрони вже зникли.

Польоти дронів над військовими об'єктами суворо заборонені. Міністерство оборони повинно зробити все можливе, щоб збивати ці дрони. ... Апарати вдалося зафіксувати на відео

- зазначив Франкен.

ЗМІ додає, що авіабаза Кляйн-Брогель з 2027 року має стати основною базою для винищувачів F-35.

Контекст

Це вже не перший випадок виявлення дронів над бельгійськими військовими об’єктами. Минулого місяця їх помітили над тренувальним полігоном Ельзенборн та казармами у Марш-ан-Фаменн. У ніч на суботу також надходили повідомлення про дрони в районі військової частини у Леопольдсбурзі, неподалік Кляйн-Брогеля.

Спроба рф атакувати Брюссель спровокує удар у відповідь: міністр оборони Бельгії обіцяв "зрівняти" москву з "землею"29.10.25, 16:08 • 3007 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Ядерна зброя
Техніка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Бельгія