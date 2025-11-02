В Бельгии над авиабазой, где хранятся ядерные боеприпасы США, зафиксированы неизвестные дроны
Киев • УНН
Над военной авиабазой Кляйн-Брогель в Бельгии, где размещены ядерные боеприпасы США, зафиксировали несколько дронов. Полиция прибыла на место, но дроны исчезли, хотя их удалось зафиксировать на видео.
Над военной авиабазой Кляйн-Брогель в бельгийской провинции Лимбург, где расположены американские ядерные боеприпасы, зафиксировали несколько дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание HLN.
Детали
По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, беспилотники заметили с помощью системы обнаружения дронов. После сигнала на место выехала полиция, но к тому моменту дроны уже исчезли.
Полеты дронов над военными объектами строго запрещены. Министерство обороны должно сделать все возможное, чтобы сбивать эти дроны. ... Аппараты удалось зафиксировать на видео
СМИ добавляет, что авиабаза Кляйн-Брогель с 2027 года должна стать основной базой для истребителей F-35.
Контекст
Это уже не первый случай обнаружения дронов над бельгийскими военными объектами. В прошлом месяце их заметили над тренировочным полигоном Эльзенборн и казармами в Марш-ан-Фаменн. В ночь на субботу также поступали сообщения о дронах в районе воинской части в Леопольдсбурге, неподалеку от Кляйн-Брогеля.
Попытка РФ атаковать Брюссель спровоцирует ответный удар: министр обороны Бельгии обещал "сравнять" Москву с "землей"29.10.25, 16:08 • 3009 просмотров