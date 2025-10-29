Попытка РФ атаковать Брюссель спровоцирует ответный удар: министр обороны Бельгии обещал "сравнять" Москву с "землей"
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Москву «сравняют с землей», если Россия осмелится атаковать столицу страны НАТО.
В случае удара России по столице Бельгии, НАТО "сравняет Москву с землей", заявил в интервью Тео Франкен, глава оборонного ведомства европейской страны. Передает УНН со ссылкой на De Morgen.
Подробности
Министр обороны Бельгии Тео Франкен ответил на вопрос журналиста по поводу того, существуют ли опасения относительно попыток РФ нанести ракетный удар по Брюсселю.
Мы не должны позволять себе угрожать. Сначала мы осмелились дать отпор только в Украине, боясь реакции Путина. Таким образом мы только продлили войну, ведь все линии снабжения проходят через Россию.
Представитель военного ведомства Бельгии подчеркнул, что в случае угрозы "надо атаковать их, как мы наконец делаем сейчас".
Он знает: если я применю ядерное оружие, они сотрут Москву с лица земли. Тогда наступит конец света
Дополнение
Посольство РФ в Бельгии отреагировало на заявления Франкена. В ответе российских представителей слова министра обороны Бельгии сравнивают с "ярчайшим проявлением милитаристского угара", в который, с точки зрения Москвы, "все глубже погружается европейская партия войны".
Также в представительстве России в стране Европы назидательно подчеркнули, что бельгийская общественность "должна понимать" о таких политиках, "которые порой переходят все границы разумного".
Напомним
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сомневается в правовых основаниях использования российских активов для Украины и требует гарантий от всех государств-членов ЕС.