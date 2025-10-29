Спроба рф атакувати Брюссель спровокує удар у відповідь: міністр оборони Бельгії обіцяв "зрівняти" москву з "землею"
Київ • УНН
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що москву «зрівняють з землею», якщо росія наважиться атакувати столицю країни НАТО.
У разі удару росії по столиці Бельгії, НАТО "зрівняє Москву із землею", заявив в інтерв'ю Тео Франкен, глава оборонного відомства європейської країни. Передає УНН із посиланням на De Morgen.
Деталі
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен відповів на питання журналіста з приводу того, чи існоують побоювання щодо спроб рф завдати ракетного удару по Брюсселю.
Ми не повинні дозволяти собі погрожувати. Спочатку ми наважилися дати відсіч лише в Україні, боячись реакції Путіна. Таким чином ми лише продовжили війну, адже всі лінії постачання проходять через Росію.
Представник військового відомства Бельгії підкреслив, що у разі загрози "треба атакувати їх, як ми нарешті робимо зараз".
Він знає: якщо я застосую ядерну зброю, вони зітруть Москву з лиця землі. Тоді настане кінець світу
Доповнення
Посольство рф у Бельгії відреагувало на заяви Франкена. У відповіді російських представників, слова міністра оборони Бельгії порівнюють з "найяскравішим проявом мілітаристського чаду", в який, з точки зору москви, "дедалі глибше занурюється європейська партія війни".
Також у представництві росії в країні Європи повчально наголосили, що бельгійська громадськість "повинна розуміти" про таких політиків, "які часом переходять усі межі розумного".
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер сумнівається у правових підставах використання російських активів для України та вимагає гарантій від усіх держав-членів ЄС.