Бельгія залучила іноземні війська через хвилю безпілотників – підозри на втручання росії
Київ • УНН
Бельгія звернулася по допомогу до союзників після серії проникнень дронів біля аеропортів, військових баз і АЕС. Офіційні особи кажуть, що інциденти "нагадують" дії росії, але прямих доказів поки немає.
Деталі
Через спостереження безпілотників Брюссельський аеропорт був тимчасово закритий на кілька годин, також коротко припиняла роботу вантажна авіагавань у Льєжі та постраждали операції на військовій авіабазі. Військові та цивільні служби звернулися до партнерів за обладнанням і фахівцями для виявлення, захоплення або заглушення дронів.
Ми не кажемо, що це росія. Ми кажемо, що це схоже на росію. Неможливо пов’язати будь-який інцидент з якимось дійовою особою. У нас немає нічого. Ми працюємо з партнерами, щоб спробувати отримати дрон або виявити, звідки його запускають і куди він летить
росія відкинула будь‑яку причетність, заявивши, що "не має ні мотиву, ні інтересу до такої діяльності".
До операції приєдналися французькі та німецькі підрозділи, а також близько 20 спеціалістів Королівських ВПС Великої Британії з обладнанням для глушіння електронних сигналів – рішення ухвалено, щоб допомогти виявити джерело інцидентів та нейтралізувати загрозу.
Міністр оборони Тео Франкен визнав, що є припущення про російський слід, але наголосив, що доказів недостатньо. Напруга посилилася на тлі дискусій у ЄС про використання заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear російських активів на користь України – можливий крок, на який москва вже погрожувала "болісною відповіддю".
