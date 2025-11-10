Бельгія залучила іноземні війська через хвилю безпілотників – підозри на втручання росії

$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26252 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34666 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51820 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33627 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50116 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41143 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18428 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 10969 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17273 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 8840 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5346 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo

Ексклюзив

11 листопада, 14:28 • 51826 перегляди
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51826 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45662 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50119 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41146 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94019 перегляди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олександр Сирський
Україна
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Сектор Газа
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5418 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29936 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35205 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60905 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136882 перегляди
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Бельгія залучила іноземні війська через хвилю безпілотників – підозри на втручання росії

Київ • УНН

 • 11403 перегляди

Бельгія звернулася по допомогу до союзників після серії проникнень дронів біля аеропортів, військових баз і АЕС. Офіційні особи кажуть, що інциденти "нагадують" дії росії, але прямих доказів поки немає.

Бельгія залучила іноземні війська через хвилю безпілотників – підозри на втручання росії

Бельгія звернулася по допомогу до союзників – французьких, німецьких і британських команд боротьби з безпілотниками – після серії проникнень дронів біля аеропортів, військових баз і АЕС; офіційні особи кажуть, що інциденти "нагадують" дії росії, але прямих доказів поки немає. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Через спостереження безпілотників Брюссельський аеропорт був тимчасово закритий на кілька годин, також коротко припиняла роботу вантажна авіагавань у Льєжі та постраждали операції на військовій авіабазі. Військові та цивільні служби звернулися до партнерів за обладнанням і фахівцями для виявлення, захоплення або заглушення дронів.

Стали більш небезпечними: російські військові модернізували БПЛА Гербера10.11.25, 12:39 • 9974 перегляди

Ми не кажемо, що це росія. Ми кажемо, що це схоже на росію. Неможливо пов’язати будь-який інцидент з якимось дійовою особою. У нас немає нічого. Ми працюємо з партнерами, щоб спробувати отримати дрон або виявити, звідки його запускають і куди він летить 

– сказав бельгійський чиновник на умовах анонімності. 

росія відкинула будь‑яку причетність, заявивши, що "не має ні мотиву, ні інтересу до такої діяльності". 

До операції приєдналися французькі та німецькі підрозділи, а також близько 20 спеціалістів Королівських ВПС Великої Британії з обладнанням для глушіння електронних сигналів – рішення ухвалено, щоб допомогти виявити джерело інцидентів та нейтралізувати загрозу.

Міністр оборони Тео Франкен визнав, що є припущення про російський слід, але наголосив, що доказів недостатньо. Напруга посилилася на тлі дискусій у ЄС про використання заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear російських активів на користь України – можливий крок, на який москва вже погрожувала "болісною відповіддю".

Три безпілотники помітили над АЕС у Бельгії10.11.25, 08:26 • 5876 переглядiв

Степан Гафтко

