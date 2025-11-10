$41.960.02
Три безпілотники помітили над АЕС у Бельгії

Київ • УНН

 • 5876 перегляди

Над АЕС Doel у Бельгії помітили три безпілотники, що не вплинуло на її роботу. Це сталося після низки подібних інцидентів з дронами над військовими об'єктами та аеропортами в Бельгії та інших європейських країнах.

Три безпілотники помітили над АЕС у Бельгії

У Бельгії над атомною електростанцією Doel, розташованої неподалік Антверпена, було помічено три безпілотники. Про це увечері в неділю, 9 листопада, повідомив речник енергетичної компанії Engie - оператора АЕС, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

Він уточнив, що інцидент не вплинув на роботу електростанції. Влада була проінформована про нього.

Як пише бельгійське агентство новин Belga, раніше, ввечері 6 листопада, через помічені поблизу дрони була порушена робота аеропорту Брюсселя і аеропорту Бірсет, розташованого неподалік Льєжа.

4 листопада агентство Belga передало, що місцеві жителі помітили щонайменше шість БПЛА біля авіабази НАТО Кляйне-Брогель на північному сході Бельгії. Увечері цього дня через повідомлення про безпілотники було двічі припинено авіасполучення в аеропорту Брюсселя. За даними агентства Belga, обмеження було також введено в аеропорту міста Льєж.

За останні тижні у Бельгії неодноразово фіксували подібні інциденти. Наприкінці жовтня двічі помітили дрони над військовою базою в Марш-ан-Фамені на південь від Льєжа. Глава Міноборони країни Тео Франкен заявив тоді про "явно сплановану операцію проти серця бельгійської армії" та роботу досвідчених пілотів БПЛА.

На початку жовтня 15 безпілотників помічено над військовим полігоном в Ельзенборні на сході Бельгії.

Невідомі дрони вже тривалий час помічають поблизу військових об'єктів та аеропортів у низці європейських країн, у тому числі Німеччини, Данії та Норвегії. У зв'язку з цими інцидентами аеропорти тимчасово припиняли прийом та відправлення рейсів. Хто саме стоїть за запуском БПЛА, влада поки не встановила, але підозрює російську сторону.

9 листопада начальник штабу оборони Збройних сил Великої Британії, головний маршал авіації Річард Найтон повідомив, що Лондон відправляє експертів та обладнання до Бельгії, щоб допомогти боротися із вторгненням БПЛА до її повітряного простору.

Минулого тижня Міноборони ФРН також передало, що на прохання Бельгії бундесвер надає цій країні допомогу у захисті від дронів.

Міністр оборони Німеччини припустив можливість зв'язку дронів над Бельгією з російськими активами07.11.25, 15:44 • 2521 перегляд

Юлія Шрамко

