Три беспилотника заметили над АЭС в Бельгии

В Бельгии над атомной электростанцией Doel, расположенной недалеко от Антверпена, были замечены три беспилотника. Об этом вечером в воскресенье, 9 ноября, сообщил представитель энергетической компании Engie - оператора АЭС, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Он уточнил, что инцидент не повлиял на работу электростанции. Власти были проинформированы о нем.

Как пишет бельгийское агентство новостей Belga, ранее, вечером 6 ноября, из-за замеченных поблизости дронов была нарушена работа аэропорта Брюсселя и аэропорта Бирсет, расположенного недалеко от Льежа.

4 ноября агентство Belga передало, что местные жители заметили по меньшей мере шесть БПЛА возле авиабазы НАТО Кляйне-Брогель на северо-востоке Бельгии. Вечером этого дня из-за сообщений о беспилотниках было дважды прекращено авиасообщение в аэропорту Брюсселя. По данным агентства Belga, ограничение было также введено в аэропорту города Льеж.

За последние недели в Бельгии неоднократно фиксировали подобные инциденты. В конце октября дважды заметили дроны над военной базой в Марш-ан-Фамене к югу от Льежа. Глава Минобороны страны Тео Франкен заявил тогда о "явно спланированной операции против сердца бельгийской армии" и работе опытных пилотов БПЛА.

В начале октября 15 беспилотников замечено над военным полигоном в Эльзенборне на востоке Бельгии.

Неизвестные дроны уже длительное время замечают вблизи военных объектов и аэропортов в ряде европейских стран, в том числе Германии, Дании и Норвегии. В связи с этими инцидентами аэропорты временно прекращали прием и отправку рейсов. Кто именно стоит за запуском БПЛА, власти пока не установили, но подозревают российскую сторону.

9 ноября начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, главный маршал авиации Ричард Найтон сообщил, что Лондон отправляет экспертов и оборудование в Бельгию, чтобы помочь бороться с вторжением БПЛА в ее воздушное пространство.

На прошлой неделе Минобороны ФРГ также передало, что по просьбе Бельгии бундесвер оказывает этой стране помощь в защите от дронов.

Министр обороны Германии предположил возможность связи дронов над Бельгией с российскими активами