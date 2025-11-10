Три беспилотника заметили над АЭС в Бельгии

ukenru
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 8440 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 39912 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 74262 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 71994 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 99422 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 71880 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 14:50 • 57410 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 52151 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 71757 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Все в мире боятся Трампа, но не Украина, потому что мы не враги США - Зеленский9 ноября, 21:25 • 9308 просмотра
Почти 250 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте9 ноября, 21:57 • 4138 просмотра
Во время интервью Зеленского The Guardian в Мариинском дворце пропал свет9 ноября, 22:29 • 10685 просмотра
Дональд Трамп попал в скандал из-за того, что якобы уснул во время официального мероприятияVideo9 ноября, 22:56 • 7106 просмотра
Правительство распространило обязательную эвакуацию детей с родителями на отдельные населенные пункты Днепропетровщины и Запорожья9 ноября, 23:28 • 10325 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 99421 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 154070 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 180200 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 129477 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 106623 просмотра
Техника
Социальная сеть
Хранитель
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Три беспилотника заметили над АЭС в Бельгии

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Над АЭС Doel в Бельгии заметили три беспилотника, что не повлияло на ее работу. Это произошло после ряда подобных инцидентов с дронами над военными объектами и аэропортами в Бельгии и других европейских странах.

Три беспилотника заметили над АЭС в Бельгии

В Бельгии над атомной электростанцией Doel, расположенной недалеко от Антверпена, были замечены три беспилотника. Об этом вечером в воскресенье, 9 ноября, сообщил представитель энергетической компании Engie - оператора АЭС, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Он уточнил, что инцидент не повлиял на работу электростанции. Власти были проинформированы о нем.

Как пишет бельгийское агентство новостей Belga, ранее, вечером 6 ноября, из-за замеченных поблизости дронов была нарушена работа аэропорта Брюсселя и аэропорта Бирсет, расположенного недалеко от Льежа.

4 ноября агентство Belga передало, что местные жители заметили по меньшей мере шесть БПЛА возле авиабазы НАТО Кляйне-Брогель на северо-востоке Бельгии. Вечером этого дня из-за сообщений о беспилотниках было дважды прекращено авиасообщение в аэропорту Брюсселя. По данным агентства Belga, ограничение было также введено в аэропорту города Льеж.

За последние недели в Бельгии неоднократно фиксировали подобные инциденты. В конце октября дважды заметили дроны над военной базой в Марш-ан-Фамене к югу от Льежа. Глава Минобороны страны Тео Франкен заявил тогда о "явно спланированной операции против сердца бельгийской армии" и работе опытных пилотов БПЛА.

В начале октября 15 беспилотников замечено над военным полигоном в Эльзенборне на востоке Бельгии.

Неизвестные дроны уже длительное время замечают вблизи военных объектов и аэропортов в ряде европейских стран, в том числе Германии, Дании и Норвегии. В связи с этими инцидентами аэропорты временно прекращали прием и отправку рейсов. Кто именно стоит за запуском БПЛА, власти пока не установили, но подозревают российскую сторону.

9 ноября начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, главный маршал авиации Ричард Найтон сообщил, что Лондон отправляет экспертов и оборудование в Бельгию, чтобы помочь бороться с вторжением БПЛА в ее воздушное пространство.

На прошлой неделе Минобороны ФРГ также передало, что по просьбе Бельгии бундесвер оказывает этой стране помощь в защите от дронов.

Министр обороны Германии предположил возможность связи дронов над Бельгией с российскими активами07.11.25, 15:44 • 2425 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Энергетика
Электроэнергия
Бундесвер
НАТО
Дания
Бельгия
Норвегия
Великобритания
Германия