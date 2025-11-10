Три беспилотника заметили над АЭС в Бельгии
Киев • УНН
Над АЭС Doel в Бельгии заметили три беспилотника, что не повлияло на ее работу. Это произошло после ряда подобных инцидентов с дронами над военными объектами и аэропортами в Бельгии и других европейских странах.
В Бельгии над атомной электростанцией Doel, расположенной недалеко от Антверпена, были замечены три беспилотника. Об этом вечером в воскресенье, 9 ноября, сообщил представитель энергетической компании Engie - оператора АЭС, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Он уточнил, что инцидент не повлиял на работу электростанции. Власти были проинформированы о нем.
Как пишет бельгийское агентство новостей Belga, ранее, вечером 6 ноября, из-за замеченных поблизости дронов была нарушена работа аэропорта Брюсселя и аэропорта Бирсет, расположенного недалеко от Льежа.
4 ноября агентство Belga передало, что местные жители заметили по меньшей мере шесть БПЛА возле авиабазы НАТО Кляйне-Брогель на северо-востоке Бельгии. Вечером этого дня из-за сообщений о беспилотниках было дважды прекращено авиасообщение в аэропорту Брюсселя. По данным агентства Belga, ограничение было также введено в аэропорту города Льеж.
За последние недели в Бельгии неоднократно фиксировали подобные инциденты. В конце октября дважды заметили дроны над военной базой в Марш-ан-Фамене к югу от Льежа. Глава Минобороны страны Тео Франкен заявил тогда о "явно спланированной операции против сердца бельгийской армии" и работе опытных пилотов БПЛА.
В начале октября 15 беспилотников замечено над военным полигоном в Эльзенборне на востоке Бельгии.
Неизвестные дроны уже длительное время замечают вблизи военных объектов и аэропортов в ряде европейских стран, в том числе Германии, Дании и Норвегии. В связи с этими инцидентами аэропорты временно прекращали прием и отправку рейсов. Кто именно стоит за запуском БПЛА, власти пока не установили, но подозревают российскую сторону.
9 ноября начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании, главный маршал авиации Ричард Найтон сообщил, что Лондон отправляет экспертов и оборудование в Бельгию, чтобы помочь бороться с вторжением БПЛА в ее воздушное пространство.
На прошлой неделе Минобороны ФРГ также передало, что по просьбе Бельгии бундесвер оказывает этой стране помощь в защите от дронов.
Министр обороны Германии предположил возможность связи дронов над Бельгией с российскими активами07.11.25, 15:44 • 2425 просмотров