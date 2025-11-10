Бельгия привлекла иностранные войска из-за волны беспилотников – подозрения на вмешательство России

Бельгия обратилась за помощью к союзникам – французским, немецким и британским командам по борьбе с беспилотниками – после серии проникновений дронов возле аэропортов, военных баз и АЭС; официальные лица говорят, что инциденты "напоминают" действия России, но прямых доказательств пока нет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Из-за наблюдений беспилотников Брюссельский аэропорт был временно закрыт на несколько часов, также кратко прекращала работу грузовая авиагавань в Льеже и пострадали операции на военной авиабазе. Военные и гражданские службы обратились к партнерам за оборудованием и специалистами для обнаружения, захвата или глушения дронов.

Стали более опасными: российские военные модернизировали БПЛА "Гербера"

Мы не говорим, что это Россия. Мы говорим, что это похоже на Россию. Невозможно связать какой-либо инцидент с каким-либо действующим лицом. У нас нет ничего. Мы работаем с партнерами, чтобы попытаться получить дрон или обнаружить, откуда его запускают и куда он летит – сказал бельгийский чиновник на условиях анонимности.

Россия отвергла любую причастность, заявив, что "не имеет ни мотива, ни интереса к такой деятельности".

К операции присоединились французские и немецкие подразделения, а также около 20 специалистов Королевских ВВС Великобритании с оборудованием для глушения электронных сигналов – решение принято, чтобы помочь выявить источник инцидентов и нейтрализовать угрозу.

Министр обороны Тео Франкен признал, что есть предположения о российском следе, но подчеркнул, что доказательств недостаточно. Напряжение усилилось на фоне дискуссий в ЕС об использовании замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear российских активов в пользу Украины – возможный шаг, на который Москва уже угрожала "болезненным ответом".

