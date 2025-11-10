Стали более опасными: российские военные модернизировали БПЛА "Гербера"
Киев • УНН
российские военные усовершенствовали беспилотные летательные аппараты «Гербера», оснастив их боевыми частями с детонаторами, которые активируются во время полета. Это делает дроны более опасными, поскольку детонатор остается на боевом взводе даже после плавной посадки.
российские военные модернизировали беспилотные летательные аппараты Гербера и сделали их более опасными для применения в боевых условиях. Об этом сообщил в Facebook специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов (Флэш), передает УНН.
Подробности
Оккупанты стали чаще использовать все больше дронов Гербера с боевыми частями внутри. При этом детонатор активируется во время полета дрона, а при ударе по цели он срабатывает, что приводит к взрыву.
Специалист показал боевую часть с детонатором, которую нашел внутри одного из дронов.
Как отметил Флэш, от полетного контроллера поступает сигнал на реле, которое замыкается и подает напряжение от трех аккумуляторов на разъем детонатора. По его словам, это происходит по критерию высоты.
Этот сигнал не подрывает боевую часть, как многие думают. Этот сигнал ставит детонатор на боевой взвод. Такая схема позволяет экипажу, запускающему Герберу, не рисковать. То есть активация детонатора происходит во время полета. При ударе о землю детонатор срабатывает и боевая часть взрывается
При этом детонатор может не сработать при плавной посадке Герберы, но он остается на боевом взводе. В связи с этим дрон не стоит бросать о землю, или везти в багажнике транспортного средства, ведь может произойти взрыв.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что россияне начали использовать реактивные планеры на советских авиабомбах для поражения целей далеко за линией фронта. Это создает дополнительную нагрузку на ПВО Украины.