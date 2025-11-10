Стали более опасными: российские военные модернизировали БПЛА "Гербера"

ukenru
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Популярные новости
Восстановление разрушенных ТЭС: сроки зависят от масштабов повреждений и доступности оборудования - Минэнерго10 ноября, 01:02 • 20076 просмотра
Илон Маск прогнозирует исчезновение традиционных денег и измерение стоимости в энергии10 ноября, 01:35 • 15062 просмотра
Украина планирует заказать 27 систем Patriot у США для усиления ПВО - Зеленский10 ноября, 02:04 • 17905 просмотра
Хмельницкая и Ровенская АЭС снизили производство электроэнергии после ночного удара РФ - МАГАТЭ10 ноября, 02:37 • 11758 просмотра
Спасатели показали последствия атаки РФ на Сумщину 9 ноябряVideo10 ноября, 03:09 • 19423 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
УНН Lite
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 802 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 40324 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 88904 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 156906 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 92344 просмотра
Стали более опасными: российские военные модернизировали БПЛА "Гербера"

Киев • УНН

российские военные усовершенствовали беспилотные летательные аппараты «Гербера», оснастив их боевыми частями с детонаторами, которые активируются во время полета. Это делает дроны более опасными, поскольку детонатор остается на боевом взводе даже после плавной посадки.

Стали более опасными: российские военные модернизировали БПЛА "Гербера"

российские военные модернизировали беспилотные летательные аппараты Гербера и сделали их более опасными для применения в боевых условиях. Об этом сообщил в Facebook специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов (Флэш), передает УНН.

Подробности

Оккупанты стали чаще использовать все больше дронов Гербера с боевыми частями внутри. При этом детонатор активируется во время полета дрона, а при ударе по цели он срабатывает, что приводит к взрыву.

Специалист показал боевую часть с детонатором, которую нашел внутри одного из дронов.

Как отметил Флэш, от полетного контроллера поступает сигнал на реле, которое замыкается и подает напряжение от трех аккумуляторов на разъем детонатора. По его словам, это происходит по критерию высоты.

Этот сигнал не подрывает боевую часть, как многие думают. Этот сигнал ставит детонатор на боевой взвод. Такая схема позволяет экипажу, запускающему Герберу, не рисковать. То есть активация детонатора происходит во время полета. При ударе о землю детонатор срабатывает и боевая часть взрывается 

- уточнил эксперт.

При этом детонатор может не сработать при плавной посадке Герберы, но он остается на боевом взводе. В связи с этим дрон не стоит бросать о землю, или везти в багажнике транспортного средства, ведь может произойти взрыв.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что россияне начали использовать реактивные планеры на советских авиабомбах для поражения целей далеко за линией фронта. Это создает дополнительную нагрузку на ПВО Украины.

