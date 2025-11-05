росіяни використовують реактивні планери на авіабомбах для ударів по тилах України - FT
Київ • УНН
росіяни почали використовувати реактивні планери на радянських авіабомбах для ураження цілей далеко за лінією фронту, що створює додаткове навантаження на ППО України. Деякі з них оснащені реактивним двигуном, збільшуючи дальність польоту до 200 км.
росіяни почали використовувати реактивні планери на авіабомбах радянського виробництва для ураження цілей, розташованих далеко за лінією фронту в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Деталі
Таке оновлення арсеналу російської окупаційної армії створює додаткове навантаження на і без того перевантажену систему протиповітряної оборони України, йдеться в повідомленні.
Як зазначив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, деякі з цих авіабомб оснащені реактивним двигуном, що збільшує дальність їхнього польоту до 200 кілометрів. Одним з випадків використання такого боєприпасу, є удар по Полтавщині у жовтні 2025 року - повідомляється, що у подібній авіабомбі був турбореактивний двигун китайського виробництва, який можна придбати за 18 000 доларів.
Ще одним випадком використання такого боєприпасу є удар по Дніпру бомбою "Гром-Е1", що є модернізованою версія планерного боєприпасу "Гром". Це сталось теж в жовтні 2025 року.
За словами українських чиновників, реактивні бомби, які минулого місяця вперше впали на півдні України, були випущені з літаків, що пролітали над Чорним морем, повідомляє Financial Times.
Також росіяни модернізували балістичні ракети - тепер вони можуть ухилятися навіть від систем ППО Patriot.
