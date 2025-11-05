росіяни використовують реактивні планери на авіабомбах для ударів по тилах України - FT

ukenru
Ексклюзив
08:57 • 3102 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 6398 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 8738 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 26287 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 28235 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 52683 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 40433 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 38595 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 35635 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 53674 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Покровську критична ситуація: росіяни закріплюються на околицях - DeepState5 листопада, 00:48 • 17711 перегляди
Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна5 листопада, 01:11 • 23031 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел Video5 листопада, 02:29 • 18138 перегляди
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів 03:38 • 9560 перегляди
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади04:50 • 9018 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 53674 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 49572 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 48365 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 67148 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 65501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Роберт Паттінсон
Іван Федоров
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Південна Корея
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 1832 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 27487 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 41394 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 44252 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 39432 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Фільм
MIM-104 Patriot

росіяни використовують реактивні планери на авіабомбах для ударів по тилах України - FT

Київ • УНН

 • 1306 перегляди

росіяни почали використовувати реактивні планери на радянських авіабомбах для ураження цілей далеко за лінією фронту, що створює додаткове навантаження на ППО України. Деякі з них оснащені реактивним двигуном, збільшуючи дальність польоту до 200 км.

росіяни використовують реактивні планери на авіабомбах для ударів по тилах України - FT

росіяни почали використовувати реактивні планери на авіабомбах радянського виробництва для ураження цілей, розташованих далеко за лінією фронту в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Таке оновлення арсеналу російської окупаційної армії створює додаткове навантаження на і без того перевантажену систему протиповітряної оборони України, йдеться в повідомленні.

Як зазначив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, деякі з цих авіабомб оснащені реактивним двигуном, що збільшує дальність їхнього польоту до 200 кілометрів. Одним з випадків використання такого боєприпасу, є удар по Полтавщині у жовтні 2025 року - повідомляється, що у подібній авіабомбі був турбореактивний двигун китайського виробництва, який можна придбати за 18 000 доларів.

Ще одним випадком використання такого боєприпасу є удар по Дніпру бомбою "Гром-Е1", що є модернізованою версія планерного боєприпасу "Гром". Це сталось теж в жовтні 2025 року.

За словами українських чиновників, реактивні бомби, які минулого місяця вперше впали на півдні України, були випущені з літаків, що пролітали над Чорним морем, повідомляє Financial Times.

Також росіяни модернізували балістичні ракети - тепер вони можуть ухилятися навіть від систем ППО Patriot.

Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф08.10.25, 14:52 • 52429 переглядiв

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини СвітуТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Полтавська область
Financial Times
Дніпро (місто)
MIM-104 Patriot
Китай
Україна