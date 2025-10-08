Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф

Армія рф почала бити "шахедами" з камерами по рухомих об’єктах України, зокрема по залізничному складу. Камера на ударних дронах дозволяє росіянами бачити картинку у реальному часі та фіксувати ураження. Про це в коментарі УНН розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Деталі

На початку жовтня російський пропагандиський канал опублікував відео, на якому, як стверджується, показано роботу "розумних дронів" армії рф по залізничному складу з технікою ЗСУ, а також по резервуарах з ПММ в районі н.п. Бобровиці Чернігівської області.

"Дрони вражають ціль на ходу і ухиляються від ешелону авіації ЗСУ, що їх прикриває, не даючи їй шансу на збиття", - зазначали пропагандисти.

До слова, це вже не вперше, коли росіяни використовують "шахеди" з камерами та радіокеруванням. Ще у минулому році, наші бійці збили "шахед-136" з WiFi відеокамерою та 4G/WiFi модемом.

Принцип дії: зображення з відеокамери по WiFi передається на 4G/WiFi модем звідки за допомогою мережі 3G/4G потрапляє до мережі інтернет. За допомогою трансляції в Telegram противник в режимі реального часу бачить застосування ЗРК по БпЛА, а також має підтвердження ураження або не ураження визначеного обʼєкту.

Уже в червні цього року, Telegram-канал "єРадар" показав "шахед-136" із тепловізійною камерою. Стверджується, що камера на дроні-камікадзе дає кілька важливих переваг у бойовому застосуванні:

Цілевказання вночі та за поганої видимості: тепловізор дозволяє виявляти теплові джерела: двигуни техніки, генератори, люди, інфраструктура (ТЕЦ, трансформатори); це забезпечує прицільне ураження навіть у повній темряві або при диму/тумані.

Автоматичне розпізнавання цілей: тепловізор може бути інтегрований з системою комп’ютерного зору; дає змогу дрону самостійно розпізнавати і наводитись на теплі об’єкти, навіть якщо GPS або зв’язок заглушено.

Збільшення точності удару: дрон з тепловізором може коригувати траєкторію; наводитись точно в “гарячу” точку (наприклад, трансформаторний блок); ігнорувати макети чи холодні об’єкти (фальшцілі).

Зниження залежності від зовнішніх координат: без тепловізора Shahed летить по GPS-програмі (сліпий маршрут); з тепловізором він може адаптуватися до ситуації, навіть якщо координати неточні або об’єкт трохи змістився.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міноборони опублікувало деталі електронної компонентної бази ударного БПЛА Shahed-136 серії MS, збитого на Сумському напрямку.

Представлений в якості зразка БпЛА має високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео. Також присутня інфрачервона камера, подібна до анонсованої раніше рф.

Призначенням модуля є отримання інформації з камери БПЛА та порівняння з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Крім того, цей дрон може використовуватися у розвідувальних цілях.

В ГУР показали начинку модернізованого Shahed-136 з камерою та штучним інтелектом

Як зазначив Криволап, коли росія вперше отримала іранський "шахед", то він фактично літав по точкам.

Тобто задаються координати, і від точки до точки (летить - ред.). Потім росіяни почали модернізувати. Вони почали робити так, щоб мати якусь картинку того, що підбили - зазначив Криволап.

За його словами, росіяни навчилися отримувати з "шахедів" як картинку, так і двосторонній зв’язок.

"Тобто, з одного боку йде інформація, відео про те, що "під тобою", а ти маєш можливість передавати по іншому каналу зв'язку інформацію для керування. І от фактично от такі "шахеди" стали тепер FPV-дронами. Тобто він ("шахед" - ред.) бачить те, що він робить. Такі системи значно дорожчі, тому що треба забезпечувати ретранслятори, або засоби зв'язку через супутник, або засоби зв'язку через місцевий інтернет, тобто передавати "кудись на землю", - додає Криволап.

Він наголошує, що збиття "шахеда" з камерою, чи без нічим не відрізняється.

росіяни вдосконалюють дрони-камікадзе "шахед-136", збільшуючи їх бойову частину - ЦПД