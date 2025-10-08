$41.320.03
Ексклюзив
11:52 • 776 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 11679 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 14740 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 15390 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 16001 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 19835 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 18599 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 17251 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 61960 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 55042 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Київ • УНН

 798 перегляди

російська армія почала застосовувати ударні дрони "шахед" з камерами для ураження рухомих об'єктів, таких як залізничні склади. Це дозволяє окупантам бачити зображення в реальному часі та фіксувати результати ударів.

Армія рф почала бити "шахедами" з камерами по рухомих об’єктах України, зокрема по залізничному складу. Камера на ударних дронах дозволяє росіянами бачити картинку у реальному часі та фіксувати ураження. Про це в коментарі УНН розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. 

Деталі

На початку жовтня російський пропагандиський канал опублікував відео, на якому, як стверджується, показано роботу "розумних дронів" армії рф по залізничному складу з технікою ЗСУ, а також по резервуарах з ПММ в районі н.п. Бобровиці Чернігівської області.

"Дрони вражають ціль на ходу і ухиляються від ешелону авіації ЗСУ, що їх прикриває, не даючи їй шансу на збиття", - зазначали пропагандисти. 

До слова, це вже не вперше, коли росіяни використовують "шахеди" з камерами та радіокеруванням. Ще у минулому році, наші бійці збили "шахед-136" з WiFi відеокамерою та 4G/WiFi модемом. 

Принцип дії: зображення з відеокамери по WiFi передається на 4G/WiFi модем звідки за допомогою мережі 3G/4G потрапляє до мережі інтернет. За допомогою трансляції в Telegram противник в режимі реального часу бачить застосування ЗРК по БпЛА, а також має підтвердження ураження або не ураження визначеного обʼєкту.

Уже в червні цього року, Telegram-канал "єРадар" показав "шахед-136" із тепловізійною камерою. Стверджується, що камера на дроні-камікадзе дає кілька важливих переваг у бойовому застосуванні:

  • Цілевказання вночі та за поганої видимості: тепловізор дозволяє виявляти теплові джерела: двигуни техніки, генератори, люди, інфраструктура (ТЕЦ, трансформатори); це забезпечує прицільне ураження навіть у повній темряві або при диму/тумані.
    • Автоматичне розпізнавання цілей: тепловізор може бути інтегрований з системою комп’ютерного зору; дає змогу дрону самостійно розпізнавати і наводитись на теплі об’єкти, навіть якщо GPS або зв’язок заглушено.
      • Збільшення точності удару: дрон з тепловізором може коригувати траєкторію; наводитись точно в “гарячу” точку (наприклад, трансформаторний блок); ігнорувати макети чи холодні об’єкти (фальшцілі).
        • Зниження залежності від зовнішніх координат: без тепловізора Shahed летить по GPS-програмі (сліпий маршрут); з тепловізором він може адаптуватися до ситуації, навіть якщо координати неточні або об’єкт трохи змістився.

          Згодом у Головному управлінні розвідки Міноборони опублікувало деталі електронної компонентної бази ударного БПЛА Shahed-136 серії MS, збитого на Сумському напрямку.  

          Представлений в якості зразка БпЛА має високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео. Також присутня інфрачервона камера, подібна до анонсованої раніше рф.

          Призначенням модуля є отримання інформації з камери БПЛА та порівняння з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Крім того, цей дрон може використовуватися у розвідувальних цілях.

          Як зазначив Криволап, коли росія вперше отримала іранський "шахед", то він фактично літав по точкам. 

          Тобто задаються координати, і від точки до точки (летить - ред.). Потім росіяни почали модернізувати. Вони почали робити так, щоб мати якусь картинку того, що підбили

          - зазначив Криволап. 

          За його словами, росіяни навчилися отримувати з "шахедів" як картинку, так і двосторонній зв’язок. 

          "Тобто, з одного боку йде інформація, відео про те, що "під тобою", а ти маєш можливість передавати по іншому каналу зв'язку інформацію для керування. І от фактично от такі "шахеди" стали тепер FPV-дронами. Тобто він ("шахед" - ред.) бачить те, що він робить. Такі системи значно дорожчі, тому що треба забезпечувати ретранслятори, або засоби зв'язку через супутник, або засоби зв'язку через місцевий інтернет, тобто передавати "кудись на землю", - додає Криволап. 

          Він наголошує, що збиття "шахеда" з камерою, чи без нічим не відрізняється. 

          Павло Башинський

          Війна в Україні
          Сумська область
          Чернігівська область
          Збройні сили України
          Шахед-136
          Україна