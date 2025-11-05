россияне используют реактивные планеры на авиабомбах для ударов по тылам Украины - FT
Киев • УНН
россияне начали использовать реактивные планеры на советских авиабомбах для поражения целей далеко за линией фронта, что создает дополнительную нагрузку на ПВО Украины. Некоторые из них оснащены реактивным двигателем, увеличивая дальность полета до 200 км.
россияне начали использовать реактивные планеры на авиабомбах советского производства для поражения целей, расположенных далеко за линией фронта в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Такое обновление арсенала российской оккупационной армии создает дополнительную нагрузку на и без того перегруженную систему противовоздушной обороны Украины, говорится в сообщении.
Как отметил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, некоторые из этих авиабомб оснащены реактивным двигателем, что увеличивает дальность их полета до 200 километров. Одним из случаев использования такого боеприпаса является удар по Полтавщине в октябре 2025 года - сообщается, что в подобной авиабомбе был турбореактивный двигатель китайского производства, который можно приобрести за 18 000 долларов.
Еще одним случаем использования такого боеприпаса является удар по Днепру бомбой "Гром-Е1", являющейся модернизированной версией планерного боеприпаса "Гром". Это произошло также в октябре 2025 года.
По словам украинских чиновников, реактивные бомбы, которые в прошлом месяце впервые упали на юге Украины, были выпущены с самолетов, пролетавших над Черным морем, сообщает Financial Times.
Также россияне модернизировали баллистические ракеты - теперь они могут уклоняться даже от систем ПВО Patriot.
