NASA достроково повертає 4 астронавтів з МКС через медичні проблеми

NASA заявляє, що поверне 4 астронавтів додому раніше, ніж планувалося. Вперше в історії астронавти достроково покинуть Міжнародну космічну станцію через медичні проблеми. Про це повідомляє УНН з посиланням на space.com і пресслужбу МКС.

Деталі

На Міжнародній космічній станції оголосили, що повернуть місію Crew-11 SpaceX на Землю раніше запланованого часу через медичні проблеми члена екіпажу під час розгляду варіантів пришвидшення запуску Crew-12.

Це не екстрене повернення, хоча ми завжди зберігаємо таку можливість, і NASA та наші партнери регулярно проводять тренування з цього приводу - заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Водночас, як повідомляє space.com, після відльоту Crew-11 на МКС, ймовірно, деякий час працюватимуть лише троє людей - Крістофер Вільямс з NASA та космонавти сергій куд-сверчков і сергій мікаєв. Ця трійця прибула на орбітальну лабораторію на російському космічному кораблі "Союз" 27 листопада.

Нагадаємо

NASA майже місяць не може відновити зв'язок із зондом MAVEN, який зник на орбіті Марса 6 грудня 2025 року. Аналіз телеметрії свідчить про незаплановане обертання апарата, а спроби реанімації призупинено до 16 січня 2026 року через астрономічне явище.