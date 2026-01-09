$42.990.27
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00 • 5908 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 7476 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 43302 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 50970 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 40478 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 52884 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 31659 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20418 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16719 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
NASA достроково повертає 4 астронавтів з МКС через медичні проблеми

Київ • УНН

 • 52 перегляди

NASA оголосило про дострокове повернення місії Crew-11 SpaceX із чотирьох астронавтів з МКС через медичні проблеми одного з членів екіпажу. Це перша в історії медична евакуація з Міжнародної космічної станції.

NASA достроково повертає 4 астронавтів з МКС через медичні проблеми

NASA заявляє, що поверне 4 астронавтів додому раніше, ніж планувалося. Вперше в історії астронавти достроково покинуть Міжнародну космічну станцію через медичні проблеми. Про це повідомляє УНН з посиланням на space.com і пресслужбу МКС.

Деталі

На Міжнародній космічній станції оголосили, що повернуть місію Crew-11 SpaceX на Землю раніше запланованого часу через медичні проблеми члена екіпажу під час розгляду варіантів пришвидшення запуску Crew-12.

Це не екстрене повернення, хоча ми завжди зберігаємо таку можливість, і NASA та наші партнери регулярно проводять тренування з цього приводу

- заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Водночас, як повідомляє space.com, після відльоту Crew-11 на МКС, ймовірно, деякий час працюватимуть лише троє людей - Крістофер Вільямс з NASA та космонавти сергій куд-сверчков і сергій мікаєв. Ця трійця прибула на орбітальну лабораторію на російському космічному кораблі "Союз" 27 листопада.

Нагадаємо

NASA майже місяць не може відновити зв'язок із зондом MAVEN, який зник на орбіті Марса 6 грудня 2025 року. Аналіз телеметрії свідчить про незаплановане обертання апарата, а спроби реанімації призупинено до 16 січня 2026 року через астрономічне явище.

Євген Устименко

