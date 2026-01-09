НАСА досрочно возвращает 4 астронавтов с МКС из-за медицинских проблем

НАСА заявляет, что вернет 4 астронавтов домой раньше, чем планировалось. Впервые в истории астронавты досрочно покинут Международную космическую станцию из-за медицинских проблем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на space.com и пресс-службу МКС.

Детали

На Международной космической станции объявили, что вернут миссию Crew-11 SpaceX на Землю раньше запланированного времени из-за медицинских проблем члена экипажа при рассмотрении вариантов ускорения запуска Crew-12.

Это не экстренное возвращение, хотя мы всегда сохраняем такую возможность, и НАСА и наши партнеры регулярно проводят тренировки по этому поводу - заявил администратор НАСА Джаред Айзекман.

В то же время, как сообщает space.com, после отлета Crew-11 на МКС, вероятно, некоторое время будут работать только три человека - Кристофер Уильямс из НАСА и космонавты Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев. Эта троица прибыла на орбитальную лабораторию на российском космическом корабле "Союз" 27 ноября.

Напомним

НАСА почти месяц не может восстановить связь с зондом MAVEN, который исчез на орбите Марса 6 декабря 2025 года. Анализ телеметрии свидетельствует о незапланированном вращении аппарата, а попытки реанимации приостановлены до 16 января 2026 года из-за астрономического явления.