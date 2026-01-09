$42.990.27
07:26 • 3220 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 5926 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 7488 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 43315 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 50976 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 40483 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 52890 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 31661 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20421 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16721 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
публикации
Эксклюзивы
НАСА досрочно возвращает 4 астронавтов с МКС из-за медицинских проблем

Киев • УНН

 • 70 просмотра

НАСА объявило о досрочном возвращении миссии Crew-11 SpaceX из четырех астронавтов с МКС из-за медицинских проблем одного из членов экипажа. Это первая в истории медицинская эвакуация с Международной космической станции.

НАСА досрочно возвращает 4 астронавтов с МКС из-за медицинских проблем

НАСА заявляет, что вернет 4 астронавтов домой раньше, чем планировалось. Впервые в истории астронавты досрочно покинут Международную космическую станцию из-за медицинских проблем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на space.com и пресс-службу МКС.

Детали

На Международной космической станции объявили, что вернут миссию Crew-11 SpaceX на Землю раньше запланированного времени из-за медицинских проблем члена экипажа при рассмотрении вариантов ускорения запуска Crew-12.

Это не экстренное возвращение, хотя мы всегда сохраняем такую возможность, и НАСА и наши партнеры регулярно проводят тренировки по этому поводу

- заявил администратор НАСА Джаред Айзекман.

В то же время, как сообщает space.com, после отлета Crew-11 на МКС, вероятно, некоторое время будут работать только три человека - Кристофер Уильямс из НАСА и космонавты Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев. Эта троица прибыла на орбитальную лабораторию на российском космическом корабле "Союз" 27 ноября.

Напомним

НАСА почти месяц не может восстановить связь с зондом MAVEN, который исчез на орбите Марса 6 декабря 2025 года. Анализ телеметрии свидетельствует о незапланированном вращении аппарата, а попытки реанимации приостановлены до 16 января 2026 года из-за астрономического явления.

Евгений Устименко

