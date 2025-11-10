Стали більш небезпечними: російські військові модернізували БПЛА Гербера
російські військові вдосконалили безпілотні літальні апарати Гербера, оснастивши їх бойовими частинами з детонаторами, що активуються під час польоту. Це робить дрони більш небезпечними, оскільки детонатор залишається на бойовому взводі навіть після плавної посадки.
російські військові модернізували безпілотні літальні апарати Гербера і зробили їх більш небезпечними для застосування у бойових умовах. Про це повідомив у Facebook фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов (Флеш), передає УНН.
Деталі
Окупанти стали частіше використовувати дедалі більше дронів Гербера з бойовими частинами всередині. При цьому детонатор активується під час польоту дрона, а при ударі по цілі він спрацьовує, що призводить до вибуху.
Фахівець показав бойову частину з детонатором, яку знайшов усередині одного з дронів.
Як зазначив Флеш, від польотного контролера надходить сигнал на реле, яке замикається і подає напругу від трьох акумуляторів на роз'єм детонатора. За його словами, це відбувається за критерієм висоти.
Цей сигнал не підриває бойову частину, як багато хто думає. Цей сигнал ставить детонатор на бойовий взвод. Така схема дозволяє екіпажу, який запускає Герберу, не ризикувати. Тобто активація детонатора відбувається під час польоту. При ударі об землю детонатор спрацьовує і бойова частина вибухає
При цьому детонатор може не спрацювати при плавній посадці Гербери, але він залишається на бойовому взводі. У зв’язку з цим дрон не варто кидати о землю, або везти в багажнику транспортного засобу, адже може статися вибух.
