Бельгия покупает дроны-перехватчики после серии инцидентов с беспилотниками

Власти Бельгии приобрели у латвийской компании дроны-перехватчики после ряда инцидентов с беспилотниками. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Подробности

Тео Франкен сообщил, что в Риге он подписал соглашение с латвийской Origin Robotics о закупке автономных дронов Blaze, способных обнаруживать и нейтрализовывать вражеские аппараты.

Через несколько недель эти дроны-перехватчики усилят наши возможности - сказал он.

Соглашение о закупке дронов входит в пакет мер противодействия беспилотникам на 50 млн евро (57,99 млн долларов). При этом министерство не уточнило, какую именно часть этой суммы составляет контракт с Origin Robotics.

Франкен также отметил, что в перспективе планируется направить 500 млн евро на более широкий комплекс защиты от дронов, который будет включать современные радарные системы и расширенные возможности радиоэлектронного подавления.

Инциденты с дронами в Бельгии

В ночь на 1 ноября над военной авиабазой Кляйн-Брогель в Бельгии, где размещены ядерные боеприпасы США, зафиксировали несколько дронов.

4 ноября воздушное пространство Бельгии частично закрыли из соображений безопасности после сообщения о пролете нескольких групп БПЛА в небе над страной, в частности в районе аэропортов Брюсселя и Льежа.

6 ноября из-за неизвестных дронов в столице Бельгии была парализована работа аэропорта, что привело к задержке рейса премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что наблюдение дронов над Бельгией может быть связано с обсуждениями использования замороженных российских активов. В Бельгии хранится 183 млрд евро российских активов, что составляет большую часть всех российских государственных активов в ЕС.

