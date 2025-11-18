Бельгия покупает дроны-перехватчики после серии инцидентов с беспилотниками
Киев • УНН
Бельгия приобрела у латвийской компании Origin Robotics автономные дроны Blaze для обнаружения и нейтрализации вражеских аппаратов. Это часть пакета мер на 50 млн евро, направленных на противодействие беспилотникам после ряда инцидентов.
Власти Бельгии приобрели у латвийской компании дроны-перехватчики после ряда инцидентов с беспилотниками. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Подробности
Тео Франкен сообщил, что в Риге он подписал соглашение с латвийской Origin Robotics о закупке автономных дронов Blaze, способных обнаруживать и нейтрализовывать вражеские аппараты.
Через несколько недель эти дроны-перехватчики усилят наши возможности
Соглашение о закупке дронов входит в пакет мер противодействия беспилотникам на 50 млн евро (57,99 млн долларов). При этом министерство не уточнило, какую именно часть этой суммы составляет контракт с Origin Robotics.
Франкен также отметил, что в перспективе планируется направить 500 млн евро на более широкий комплекс защиты от дронов, который будет включать современные радарные системы и расширенные возможности радиоэлектронного подавления.
Инциденты с дронами в Бельгии
В ночь на 1 ноября над военной авиабазой Кляйн-Брогель в Бельгии, где размещены ядерные боеприпасы США, зафиксировали несколько дронов.
4 ноября воздушное пространство Бельгии частично закрыли из соображений безопасности после сообщения о пролете нескольких групп БПЛА в небе над страной, в частности в районе аэропортов Брюсселя и Льежа.
6 ноября из-за неизвестных дронов в столице Бельгии была парализована работа аэропорта, что привело к задержке рейса премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа.
Напомним
Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что наблюдение дронов над Бельгией может быть связано с обсуждениями использования замороженных российских активов. В Бельгии хранится 183 млрд евро российских активов, что составляет большую часть всех российских государственных активов в ЕС.
