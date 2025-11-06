Дрони паралізували роботу аеропорту Брюсселя: там мала відбутись зустріч щодо боротьби з БПЛА - Bild

Через невідомі дрони у столиці Бельгії було паралізовано роботу аеропорту та зірвано зустріч з прем’єр-міністром Саксонія-Ангальт (ФРН) Райнером Хазелоффом, повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Німецький політик не зміг вчасно потрапити до Брюсселя, тому що його рейс затримали через незаконні польоти дронів. Райнер Хазелофф прямував на зустріч, де збирався обговорити боротьбу з безпілотниками.

Як повідомляє Bild, до столиці Бельгії він прибув із запізненням на кілька годин. Там прем'єр мав зустрітися з постійним представником Німеччини при НАТО Детлефом Вехтером, щоб обговорити "прогалини в системі протидронової оборони".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Польща та Румунія розгортають нову систему озброєння для захисту від російських безпілотників після серії вторгнень у повітряний простір НАТО.