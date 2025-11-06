ukenru
Эксклюзив
14:11 • 796 просмотра

публикации
Дроны парализовали работу аэропорта Брюсселя: там должна была состояться встреча по борьбе с БПЛА - Bild

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Из-за неизвестных дронов в столице Бельгии парализована работа аэропорта, что привело к задержке рейса премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа. Он должен был обсудить пробелы в системе противодействия дронам с постоянным представителем Германии при НАТО.

Дроны парализовали работу аэропорта Брюсселя: там должна была состояться встреча по борьбе с БПЛА - Bild

Из-за неизвестных дронов в столице Бельгии была парализована работа аэропорта и сорвана встреча с премьер-министром Саксонии-Анхальт (ФРГ) Райнером Хазелоффом, сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Подробности

Немецкий политик не смог вовремя попасть в Брюссель, потому что его рейс задержали из-за незаконных полетов дронов. Райнер Хазелофф направлялся на встречу, где собирался обсудить борьбу с беспилотниками.

Как сообщает Bild, в столицу Бельгии он прибыл с опозданием на несколько часов. Там премьер должен был встретиться с постоянным представителем Германии при НАТО Детлефом Вехтером, чтобы обсудить "пробелы в системе противодроновой обороны".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Польша и Румыния разворачивают новую систему вооружения для защиты от российских беспилотников после серии вторжений в воздушное пространство НАТО.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Техника
Война в Украине
НАТО
Брюссель
Германия
Румыния
Польша