Дроны парализовали работу аэропорта Брюсселя: там должна была состояться встреча по борьбе с БПЛА - Bild
Киев • УНН
Из-за неизвестных дронов в столице Бельгии парализована работа аэропорта, что привело к задержке рейса премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа. Он должен был обсудить пробелы в системе противодействия дронам с постоянным представителем Германии при НАТО.
Из-за неизвестных дронов в столице Бельгии была парализована работа аэропорта и сорвана встреча с премьер-министром Саксонии-Анхальт (ФРГ) Райнером Хазелоффом, сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Подробности
Немецкий политик не смог вовремя попасть в Брюссель, потому что его рейс задержали из-за незаконных полетов дронов. Райнер Хазелофф направлялся на встречу, где собирался обсудить борьбу с беспилотниками.
Как сообщает Bild, в столицу Бельгии он прибыл с опозданием на несколько часов. Там премьер должен был встретиться с постоянным представителем Германии при НАТО Детлефом Вехтером, чтобы обсудить "пробелы в системе противодроновой обороны".
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Польша и Румыния разворачивают новую систему вооружения для защиты от российских беспилотников после серии вторжений в воздушное пространство НАТО.