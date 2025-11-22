Військові Нідерландів відкрили вогонь по дронах над авіабазою: що відомо
Київ • УНН
Військові Нідерландів відкрили вогонь по невідомих безпілотниках над авіабазою Волкел. Дрони спостерігалися протягом двох годин, після чого відлетіли, відстежити їх не вдалося.
Військові Нідерландів відкрили вогонь по дронах над авіабазою. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що після цього невідомі безпілотники відлетіли. Як розповіли у Міноборони країни, відстежити їх не вдалося.
Службовці військового об'єкта Волкел спостерігали БпЛА протягом двох годин. Причини появи дронів на околицях авіабази невідомі
Також вказується, що з міркувань безпеки міністерство оборони Нідерландів відмовилося розкрити інші подробиці інциденту, зокрема, пояснити, як саме дрони були виявлені та які саме дії було вжито. Жандармерія та поліція країни проводять розслідування.
Контекст
В останні місяці невідомі БпЛА були помічені над аеропортами, військовими базами та об'єктами критичної інфраструктури кількох країн Європи. Інциденти спричиняли тимчасові закриття аеропортів у Німеччині, Данії, Іспанії, Норвегії, Польщі та Литві.
Нагадаємо
Бельгія придбала у латвійської компанії Origin Robotics автономні дрони Blaze для виявлення та нейтралізації ворожих апаратів.
