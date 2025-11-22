$42.150.00
17:42
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
16:36
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
16:29
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
14:45
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 16:05
Військові Нідерландів відкрили вогонь по дронах над авіабазою: що відомо

Київ • УНН

 10 перегляди

Військові Нідерландів відкрили вогонь по невідомих безпілотниках над авіабазою Волкел. Дрони спостерігалися протягом двох годин, після чого відлетіли, відстежити їх не вдалося.

Військові Нідерландів відкрили вогонь по дронах над авіабазою: що відомо

Військові Нідерландів відкрили вогонь по дронах над авіабазою. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що після цього невідомі безпілотники відлетіли. Як розповіли у Міноборони країни, відстежити їх не вдалося.

Службовці військового об'єкта Волкел спостерігали БпЛА протягом двох годин. Причини появи дронів на околицях авіабази невідомі

- йдеться у повідомленні.

Також вказується, що з міркувань безпеки міністерство оборони Нідерландів відмовилося розкрити інші подробиці інциденту, зокрема, пояснити, як саме дрони були виявлені та які саме дії було вжито. Жандармерія та поліція країни проводять розслідування.

Контекст

В останні місяці невідомі БпЛА були помічені над аеропортами, військовими базами та об'єктами критичної інфраструктури кількох країн Європи. Інциденти спричиняли тимчасові закриття аеропортів у Німеччині, Данії, Іспанії, Норвегії, Польщі та Литві.

Нагадаємо

Бельгія придбала у латвійської компанії Origin Robotics автономні дрони Blaze для виявлення та нейтралізації ворожих апаратів.

Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів - Зеленський10.10.25, 19:25 • 4909 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
