Міністерство оборони (Нідерланди)

Нідерланди прискорюють підтримку України на 2 мільярди євро, з яких 500 мільйонів підуть на закупівлю безпілотників. Це допоможе Україні ефективніше протистояти російським атакам.
Україна отримає від Нідерландів сучасну мобільну лабораторію з 13 контейнерів для розслідування воєнних злочинів. Обладнання дозволяє проводити аналіз ДНК, відбитків пальців та витяг даних з мобільних пристроїв у польових умовах.
Міноборони Нідерландів оголосило про закупівлю сучасних безпілотників DeltaQuad для України. Дрони вартістю 42,6 млн євро призначені для розвідки та спостереження в режимі реального часу.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив на саміті НАТО, що Захід повинен значно збільшити виробництво зброї та боєприпасів, щоб продовжувати підтримувати Україну в її війні проти росії.
Нідерланди внесуть 20 мільйонів євро до спільного фонду коаліції з розробки безпілотників для закупівлі близько мільйона ударних безпілотників з оглядом від першої особи для Збройних сил України.
Нідерланди разом з партнерами нададуть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot, виділять 2 мільйони євро на судово-медичні дослідження та ідентифікацію тіл, передадуть Україні судово-медичну лабораторію та допоможуть повернути викрадених Росією дітей.
Винищувачі F-16, які Україна отримає цього літа, захищатимуть Харків від російських авіабомб, запущених з повітряного простору росії.
Україна та Нідерланди обговорили військову співпрацю, залучення підтримки для українських оборонних підприємств та програму створення реактивного винищувача F-16 під час візиту Міністра оборони Нідерландів.
Данія і Нідерланди виділили 400 мільйонів євро на виробництво бойових машин піхоти CV90 для України, при цьому фінансування здійснюється шведським фондом, а самі машини в основному виробляються в Нідерландах.
За словами міністра оборони Нідерландів, Україні буде дозволено використовувати голландські винищувачі F-16 для нанесення ударів по цілях в росії.
Міністр оборони Нідерландів Кеса Оллонгрен заявила, що Нідерланди не виключають використання зброї за межами України, сподіваючись, що інші країни змінять свою позицію, оскільки Україна бореться за самооборону і територіальну цілісність.
Нідерланди пропонують іншим країнам-партнерам приєднатися , щоб зібрати і передати Україні щонайменш один комплекс ППО Patriot в найближчій перспективі.
Цього літа Україна отримає перші винищувачі F-16 з Данії, але Київ має підготувати інфраструктуру та забезпечити можливості для технічного обслуговування винищувачів.
Наступна зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться наприкінці цього тижня, повідомила очільниця Міноборони Нідерландів.
Нідерланди виділяють понад 200 мільйонів євро на нові ініціативи, спрямовані на швидке постачання додаткових систем протиповітряної оборони, дальнього і ближнього радіусу дії, а також артилерійських боєприпасів в Україну для підтримки її оборони від Росії.
Ще три винищувачі багатоцільові F-16 були розгорнуті в Румунії, де невдовзі планують розпочати навчання українських пілотів.
Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України. Також уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони.
Нідерланди виділять Україні 350 мільйонів євро військової допомоги, в тому числі 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів класу "повітря-земля" для винищувачів F-16 і понад 200 мільйонів євро на безпілотні літальні апарати, які будуть передані Україні.
Україна отримає нову військову допомогу від Нідерландів. Вона включатиме, зокрема, швидкісні та маневрені судна, а саме: гумові, патрульні й бойові катери.
Нідерланди замовляють 9 зенітно-ракетних комплексів DITA у Чехії в рамках пакету допомоги Україні.
Нідерландські судновласники звертаються до Міністерства оборони з проханням надати дозвіл на озброєну охорону кораблів, що проходять через Червоне море, у зв'язку зі збільшенням кількості нападів з боку хуситів.
Нідерланди нададуть Україні 24 винищувачі F-16 замість раніше запланованих 18. Міністр оборони країни оголосив про підготовку 6 додаткових літаків.
Уряд Нідерландів оголосив про виділення 122 мільйонів євро нової військової допомоги Україні, в тому числі 87 мільйонів євро на артилерійські снаряди, 25 мільйонів на закупівлю зброї та 10 мільйонів на посилення кіберзахисту України.