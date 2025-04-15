Міністерство оборони (Нідерланди)

Нідерланди закуплять для України боєприпаси для F-16 на понад 150 млн євро

Нідерланди виділять Україні 350 мільйонів євро військової допомоги, в тому числі 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів класу "повітря-земля" для винищувачів F-16 і понад 200 мільйонів євро на безпілотні літальні апарати, які будуть передані Україні.