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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18701 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131334 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124355 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125791 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124498 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127459 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191234 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76726 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163976 перегляди

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Міністерство оборони (Нідерланди)

Новини по темi

Нідерланди виділяють Україні 2 мільярди євро: 500 мільйонів на дрони

Нідерланди прискорюють підтримку України на 2 мільярди євро, з яких 500 мільйонів підуть на закупівлю безпілотників. Це допоможе Україні ефективніше протистояти російським атакам.

Новини Світу • 31 березня, 23:10 • 12317 перегляди

Нідерланди передають Україні мобільну криміналістичну лабораторію

Україна отримає від Нідерландів сучасну мобільну лабораторію з 13 контейнерів для розслідування воєнних злочинів. Обладнання дозволяє проводити аналіз ДНК, відбитків пальців та витяг даних з мобільних пристроїв у польових умовах.

Війна • 7 лютого, 01:07 • 33125 перегляди

Нідерланди передадуть Україні безпілотники вартістю 42,6 млн євро

Міноборони Нідерландів оголосило про закупівлю сучасних безпілотників DeltaQuad для України. Дрони вартістю 42,6 млн євро призначені для розвідки та спостереження в режимі реального часу.

Війна • 19 жовтня, 02:54 • 30766 перегляди

Нідерланди закликали Європу нарощувати виробництво боєприпасів для підтримки України

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив на саміті НАТО, що Захід повинен значно збільшити виробництво зброї та боєприпасів, щоб продовжувати підтримувати Україну в її війні проти росії.

Війна • 12 липня, 10:56 • 22213 перегляди

Нідерланди виділили 20 мільйонів євро на закупівлю FPV-дронів для ЗСУ

Нідерланди внесуть 20 мільйонів євро до спільного фонду коаліції з розробки безпілотників для закупівлі близько мільйона ударних безпілотників з оглядом від першої особи для Збройних сил України.

Війна • 11 липня, 11:49 • 24241 перегляди

Нідерланди нададуть Україні комплекс ППО Patriot та 2 млн євро на розслідування злочинів військових рф

Нідерланди разом з партнерами нададуть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot, виділять 2 мільйони євро на судово-медичні дослідження та ідентифікацію тіл, передадуть Україні судово-медичну лабораторію та допоможуть повернути викрадених Росією дітей.

Війна • 7 липня, 16:16 • 39058 перегляди

F-16, які прибудуть в Україну влітку, можуть стати на захист Харкова - The Gurdian

Винищувачі F-16, які Україна отримає цього літа, захищатимуть Харків від російських авіабомб, запущених з повітряного простору росії.

Війна • 20 червня, 09:01 • 23030 перегляди

F-16, військове співробітництво та підтримка українських оборонних підприємств: Умєров зустрівся із главою Міноборони Нідерландів

Україна та Нідерланди обговорили військову співпрацю, залучення підтримки для українських оборонних підприємств та програму створення реактивного винищувача F-16 під час візиту Міністра оборони Нідерландів.

Війна • 10 червня, 17:18 • 22039 перегляди

Данія та Нідерланди виділили 400 мільйонів євро на виробництво БМП CV90 для України

Данія і Нідерланди виділили 400 мільйонів євро на виробництво бойових машин піхоти CV90 для України, при цьому фінансування здійснюється шведським фондом, а самі машини в основному виробляються в Нідерландах.

Війна • 8 червня, 00:25 • 39253 перегляди

Україні дозволили вдаряти нідерландськими F-16 по цілях в рф

За словами міністра оборони Нідерландів, Україні буде дозволено використовувати голландські винищувачі F-16 для нанесення ударів по цілях в росії.

Війна • 3 червня, 09:13 • 22162 перегляди

"Ніколи цього не виключала": міністр оборони Нідерландів сподівається на зміну позиції інших країн щодо використання зброї за межами України

Міністр оборони Нідерландів Кеса Оллонгрен заявила, що Нідерланди не виключають використання зброї за межами України, сподіваючись, що інші країни змінять свою позицію, оскільки Україна бореться за самооборону і територіальну цілісність.

Війна • 28 травня, 11:04 • 22068 перегляди

Нідерланди пропонують у співпраці зібрати систему ППО Patriot та передати її Україні

Нідерланди пропонують іншим країнам-партнерам приєднатися , щоб зібрати і передати Україні щонайменш один комплекс ППО Patriot в найближчій перспективі.

Політика • 28 травня, 08:25 • 20774 перегляди

Україна отримає перші літаки F-16 цього літа - міністерка оборони Нідерландів

Цього літа Україна отримає перші винищувачі F-16 з Данії, але Київ має підготувати інфраструктуру та забезпечити можливості для технічного обслуговування винищувачів.

Війна • 8 травня, 12:33 • 24056 перегляди

Рамштайн-21: голова Міноборони Нідерландів анонсувала зустріч на кінець тижня

Наступна зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться наприкінці цього тижня, повідомила очільниця Міноборони Нідерландів.

Війна • 22 квітня, 14:25 • 24609 перегляди

Нідерланди виділять понад 200 мільйонів на боєприпаси для української ППО та артилерії

Нідерланди виділяють понад 200 мільйонів євро на нові ініціативи, спрямовані на швидке постачання додаткових систем протиповітряної оборони, дальнього і ближнього радіусу дії, а також артилерійських боєприпасів в Україну для підтримки її оборони від Росії.

Війна • 19 квітня, 16:24 • 26680 перегляди

До Румунії перекинули ще три винищувачі F-16, на яких згодом навчатимуть українських пілотів

Ще три винищувачі багатоцільові F-16 були розгорнуті в Румунії, де невдовзі планують розпочати навчання українських пілотів.

Війна • 17 квітня, 15:46 • 19761 перегляди

Нідерланди виділили понад 4 мільярди євро на допомогу Україні до 2026 року

Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд євро на військову та гуманітарну підтримку України. Також уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони.

Війна • 15 квітня, 11:19 • 24125 перегляди

Нідерланди закуплять для України боєприпаси для F-16 на понад 150 млн євро

Нідерланди виділять Україні 350 мільйонів євро військової допомоги, в тому числі 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів класу "повітря-земля" для винищувачів F-16 і понад 200 мільйонів євро на безпілотні літальні апарати, які будуть передані Україні.

Війна • 20 березня, 21:38 • 34451 перегляди

Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Україна отримає нову військову допомогу від Нідерландів. Вона включатиме, зокрема, швидкісні та маневрені судна, а саме: гумові, патрульні й бойові катери.

Війна • 1 березня, 16:18 • 26341 перегляди

Нідерланди замовили у Чехії 9 САУ DITA для допомоги Україні

Нідерланди замовляють 9 зенітно-ракетних комплексів DITA у Чехії в рамках пакету допомоги Україні.

Війна • 28 лютого, 11:46 • 20080 перегляди

Судновласники у Нідерландах просять в Міноборони дозволу на охорону у Червоному морі

Нідерландські судновласники звертаються до Міністерства оборони з проханням надати дозвіл на озброєну охорону кораблів, що проходять через Червоне море, у зв'язку зі збільшенням кількості нападів з боку хуситів.

Новини Світу • 7 лютого, 01:00 • 27091 перегляди

Нідерланди передадуть Україні на 6 винищувачів F-16 більше, ніж планували

Нідерланди нададуть Україні 24 винищувачі F-16 замість раніше запланованих 18. Міністр оборони країни оголосив про підготовку 6 додаткових літаків.

Війна • 5 лютого, 14:08 • 26369 перегляди

Снаряди, озброєння та кібербезпека: Нідерланди виділили 122 мільйони євро на допомогу Україні

Уряд Нідерландів оголосив про виділення 122 мільйонів євро нової військової допомоги Україні, в тому числі 87 мільйонів євро на артилерійські снаряди, 25 мільйонів на закупівлю зброї та 10 мільйонів на посилення кіберзахисту України.

Війна • 30 січня, 09:40 • 29452 перегляди