Нідерланди передають Україні мобільну криміналістичну лабораторію

Від Нідерландів Україна отримає сучасну мобільну лабораторію для проведення криміналістичних досліджень у зонах бойових дій. Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів, передає УНН.

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Згідно з інформацією, вона стане важливим інструментом у документуванні та розслідуванні військових злочинів.

Лабораторія, що складається з 13 контейнерів, оснащена всім необхідним для збору та аналізу доказів на місці. Вона дозволяє здійснювати ідентифікацію відбитків пальців, аналіз ДНК та витяг інформації з мобільних пристроїв.

Передача обладнання відбулася після підписання відповідного контракту українською делегацією. Крім технічного оснащення, фахівці з України пройшли спеціальну підготовку в Нідерландах для роботи з лабораторією.

Очікується, що лабораторія буде доставлена до Києва найближчим часом і використовуватиметься Інститутом судових експертиз імені М. С. Бокаріуса, який підпорядковується Міністерству юстиції України.

Нідерланди вже беруть активну участь у розслідуванні воєнних злочинів, надаючи експертну та фінансову підтримку. Нідерландські слідчі працюють в Україні під егідою Міжнародного кримінального суду, а також надаються інші ресурси для забезпечення правосуддя.

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