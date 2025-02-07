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Нідерланди передають Україні мобільну криміналістичну лабораторію

Нідерланди передають Україні мобільну криміналістичну лабораторію

Київ • УНН

 • 33087 перегляди

Україна отримає від Нідерландів сучасну мобільну лабораторію з 13 контейнерів для розслідування воєнних злочинів. Обладнання дозволяє проводити аналіз ДНК, відбитків пальців та витяг даних з мобільних пристроїв у польових умовах.

Від Нідерландів Україна отримає сучасну мобільну лабораторію для проведення криміналістичних досліджень у зонах бойових дій. Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, вона стане важливим інструментом у документуванні та розслідуванні військових злочинів. 

Лабораторія, що складається з 13 контейнерів, оснащена всім необхідним для збору та аналізу доказів на місці. Вона дозволяє здійснювати ідентифікацію відбитків пальців, аналіз ДНК та витяг інформації з мобільних пристроїв. 

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Передача обладнання відбулася після підписання відповідного контракту українською делегацією. Крім технічного оснащення, фахівці з України пройшли спеціальну підготовку в Нідерландах для роботи з лабораторією. 

Очікується, що лабораторія буде доставлена до Києва найближчим часом і використовуватиметься Інститутом судових експертиз імені М. С. Бокаріуса, який підпорядковується Міністерству юстиції України. 

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Нідерланди вже беруть активну участь у розслідуванні воєнних злочинів, надаючи експертну та фінансову підтримку. Нідерландські слідчі працюють в Україні під егідою Міжнародного кримінального суду, а також надаються інші ресурси для забезпечення правосуддя. 

Нідерланди сприятимуть навчанню понад 20 українців для обслуговування F-1631.01.25, 19:18 • 29420 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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