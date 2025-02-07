Нидерланды передают Украине мобильную криминалистическую лабораторию
Киев • УНН
Украина получит от Нидерландов современную мобильную лабораторию из 13 контейнеров для расследования военных преступлений. Оборудование позволяет проводить анализ ДНК, отпечатков пальцев и извлечение данных из мобильных устройств в полевых условиях.
От Нидерландов Украина получит современную мобильную лабораторию для проведения криминалистических исследований в зонах боевых действий. Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов, передает УНН.
Детали
Согласно информации, она станет важным инструментом в документировании и расследовании военных преступлений.
Лаборатория, состоящая из 13 контейнеров, оснащена всем необходимым для сбора и анализа доказательств на месте. Она позволяет осуществлять идентификацию отпечатков пальцев, анализ ДНК и извлечение информации из мобильных устройств.
Передача оборудования состоялась после подписания соответствующего контракта украинской делегацией. Кроме технического оснащения, специалисты из Украины прошли специальную подготовку в Нидерландах для работы с лабораторией.
Ожидается, что лаборатория будет доставлена в Киев в ближайшее время и будет использоваться Институтом судебных экспертиз имени М. С. Бокариуса, который подчиняется Министерству юстиции Украины.
Нидерланды уже активно участвуют в расследовании военных преступлений, предоставляя экспертную и финансовую поддержку. Нидерландские следователи работают в Украине под эгидой Международного уголовного суда, а также предоставляются другие ресурсы для обеспечения правосудия.
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