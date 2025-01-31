Нидерланды будут способствовать обучению более 20 украинцев для обслуживания F-16
Киев • УНН
Минобороны Нидерландов будет обучать 26 украинских руководителей экипажа F-16 до конца апреля. Техники будут отвечать за проверку и обслуживание истребителей до и после полетов.
Нидерланды примут участие в подготовке 26 украинцев на должности так называемых руководителей экипажа истребителей F-16. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны страны.
Министр Рубен Брекельманс заявил во время визита своего украинского коллеги Рустема Умерова, что Минобороны участвует в подготовке 26 украинцев на должности так называемых руководителей экипажа F-16.
«Эти техники несут ответственность за истребитель до вылета и после возвращения на базу. Обучение проходит на авиабазе и продолжается до конца апреля», - говорится в сообщении.
Ответственность за окончательные проверки несут руководители бригад. После запуска и завершения всех проверок он или она снимает предохранительные штифты, среди прочего, шасси и топливные баки. После этого F-16 может выйти из укрытия и взлететь. Даже после возвращения руководители экипажа принимают самолет у пилота.
«Нидерланды выступили с инициативой содействовать обучению наземного персонала F-16. Министерство обороны не участвует в самих учениях. Вместе с Данией и США наша страна (Нидерланды - ред.) возглавляет так называемую коалицию военно-воздушных сил (AFCC). Одной из его целей является обеспечение оперативной совместимости украинских ВВС с партнерами по НАТО», - отмечается в сообщении.
Минобороны напоминает, что ранее Нидерланды объявили, что передадут Украине 24 истребителя F-16. Украинских пилотов готовят, в том числе, через Европейский учебный центр F-16 в Румынии. Для этого задействовано 18 голландских F-16.
Дополнение
Умеров заявлял, что Украина и Нидерланды имеют договоренность о передаче очередной партии самолетов F-16 в этом году.