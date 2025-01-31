Нідерланди сприятимуть навчанню понад 20 українців для обслуговування F-16

Нідерланди візьмуть участь в підготовці 26 українців на посади так званих керівників екіпажу винищувачів F-16. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони країни.

Міністр Рубен Брекельманс заявив під час візиту свого українського колеги Рустема Умєрова, що Міноборони бере участь у підготовці 26 українців на посади так званих керівників екіпажу F-16.

"Ці техніки несуть відповідальність за винищувач до вильоту та після повернення на базу. Навчання проходить на авіабазі і триває до кінця квітня", - йдеться в повідомленні.

Відповідальність за остаточні перевірки несуть керівники бригад. Після запуску та завершення всіх перевірок він або вона виймає запобіжні штифти, серед іншого, шасі та паливні баки. Після цього F-16 може виїхати з укриття і злетіти. Навіть після повернення керівники екіпажу приймають літак у пілота.

"Нідерланди виступили з ініціативою сприяти навчанню наземного персоналу F-16. Міністерство оборони не бере участі в самих навчаннях. Разом із Данією та США наша країна (Нідерланди – ред.) очолює так звану коаліцію військово-повітряних сил (AFCC). Однією з його цілей є забезпечення оперативної сумісності українських ВПС з партнерами по НАТО", - зазначається в повідомленні.

Міноборони нагадує, що раніше Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 24 винищувачів F-16. Українських пілотів готують, в тому числі, через Європейський навчальний центр F-16 у Румунії. Для цього задіяно 18 голландських F-16.

Доповнення

Умєров заявляв, що Україна та Нідерланди мають домовленість про передачу чергової партії літаків F-16 у цьому році.