Україна очікує на передачу чергової партії F-16 від Нідерландів

Україна та Нідерланди мають домовленість про передачу чергової партії літаків F-16 у цьому році. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

"Зустрівся у Гаазі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Нідерланди – серед лідерів підтримки України, і їхня допомога суттєво зросла у 2024 році. Уже маємо домовленості на 2025-й. Головний пріоритет – програма F-16. Очікуємо на передачу чергової партії літаків в 2025, продовжуємо навчання пілотів, інженерного та технічного складу", - написав Умєров.

Міністр наголосив, що Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток української авіаційної інфраструктури та спроможностей.

"Другий пріоритет – дрони. Скоординували розподіл раніше анонсованих 400 млн євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей. На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші потреби та готові допомагати", - повідомив Умєров.

За його словами, окрема тема - індустріальна взаємодія.

"Наступний логічний крок – розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності наших армій. Синхронізували плани надходження допомоги, її ефективне застосування на полі бою та підтримку операцій. Важливо разом з партнерами діяти швидко та результативно", - зазначив Умєров.

Доповнення

У жовтні 2024 Нідерланди передали перші свої F-16 Україні.