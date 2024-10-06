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Нідерланди передали перші свої F-16 Україні та анонсували ініціативу щодо дронів

Нідерланди передали перші свої F-16 Україні та анонсували ініціативу щодо дронів

Київ • УНН

 • 75483 перегляди

Нідерланди доставили перші винищувачі F-16 в Україну та оголосили про план надання передових безпілотників на 400 млн євро.

До України надійшла перша партія винищувачів, обіцяних Нідерландами. Крім того, Амстердам оголосив про свою участь у розробці дронів для нашої країни. Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив у соцмережі Х, пише УНН.

Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські F-16 було доставлено в Україну. Це терміново необхідно. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги. Решта 24 літаків прибудуть у найближчі місяці,

- написав він.

Також в іншому посту Брекельманс заявив, що Нідерланди залишаються в авангарді підтримки України, і саме тому він оголошує про план дій щодо безпілотних літальних апаратів.

На суму 400 мільйонів євро ми надамо передові безпілотники. Для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена у Нідерландах,

- повідомив голова оборонного відомства.

Нагадаємо

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс прибув з неанонсованим візитом в Україну та відвідав Харків, який знаходиться за 40 км від кордону з рф. Він побачив наслідки російських обстрілів та заявив, що Україна може захиститися, лише тримаючи росію на більшій відстані.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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