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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды передали первые свои F-16 Украине и анонсировали инициативу по дронам

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 18:43  •  3532 просмотра

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Нидерланды доставили первые истребители F-16 в Украину и объявили о плане предоставления передовых беспилотников на 400 млн евро.

В Украину поступила первая партия истребителей, обещанных Нидерландами. Кроме того, Амстердам объявил о своем участии в разработке дронов для нашей страны. Об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Впервые я могу официально объявить, что первые голландские F-16 были доставлены в Украину. Это срочно необходимо. В Харькове я видел ущерб от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные 24 самолета прибудут в ближайшие месяцы,

- написал он.

Также в другом посте Брекельманс заявил, что Нидерланды остаются в авангарде поддержки Украины, и именно поэтому он объявляет о плане действий по беспилотным летательным аппаратам.

На сумму 400 миллионов евро мы предоставим передовые беспилотники. Для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах,

- сообщил глава оборонного ведомства.

Напомним

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл с неанонсированным визитом в Украину и посетил Харьков, который находится в 40 км от границы с рф. Он увидел последствия российских обстрелов и заявил, что Украина может защититься, только держа россию на большем расстоянии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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